ارتفاع كبير فى مبالغ تأمين «الحياة» بالوثائق الجديدة والسارية

قفز حجم مبالغ التأمين فى الوثائق الجديدة بشركات تأمينات الحياة إلى 731.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2020/ 2021 مقابل 461.2 مليار خلال 2019/ 2020 وبمعدل نمو %58.7 كما ارتفع حجم مبالغ التأمين بالوثائق السارية إلى 1099.1 مليار خلال العام المالى 2020/ 2021 مقارنة مع 879.9 مليار خلال 2019/ 2020 وبمعدل نمو %24.9 وكشف الكتاب الإحصائى السنوى عن نمو الأقساط المباشرة بشركات التأمين على الحياة بنسبة %29.8 فى عام 2020/ 2021 لتبلغ قيمتها 23.9 مليار مقارنة مع 18.5 مليار فى 2019/ 2020.

وسددت الشركات 13.3 مليار جنيه تعويضات فى 2020/ 2021 مقابل 9.7 مليار خلال 2019/ 2020 وبنسبة ارتفاع %37.2.

وشهد معدل الوفاة فى وثائق تأمينات الحياة ليبلغ 2.8 وفاة فى الألف خلال 2020/ 2021 مقابل 1.66 وفاة فى الألف فى عام 2019/ 2020 فيما بلغ معدل الاسترداد (تصفية الوثيقة) ارتفاعا ليبلغ %5.75 فى 2020/ 2021 مقارنة مع %4.39 فى 2019/ 2020.

وارتفع معدل الإلغاءات فى وثائق تأمينات الحياة فى الشركات إلى %7.3 فى عام 2020/ 2021 مقابل %5.93 خلال 2019/ 2020.

والاسترداد أو التصفية هو قيام العميل بتصفية وثيقة التأمين الخاصة به قبل انتهاء مدتها، وفى حالة قيام العميل بتصفية الوثيقة فى العام الأول أو الثانى من إصدارها فلن يحصل على أى مبالغ أوأقساط سددها مهما تكن قيمتها إذ أنها تخصم بالكامل مقابل المصاريف الإدارية، وبعض التكاليف التى تحملتها شركة التأمين، أما فى حالة تصفية الوثيقة فى العام الثالث من إصدارها ففى تلك الحالة، سيحصل على الأقساط التى سددها فى الأعوام الثلاثة مخصوما منها المصاريف الإدارية، تتضمن وثيقة التأمين جدول هو جزء منها ويحتوى على المبالغ المستحقة فى حالة تصفية الوثيقة فى العام الأول والثانى والثالث وباقى مدة الوثيقة. أما إلغاء وثيقة التأمين فيكون من خلال شركة التأمين فى حالة تخلف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية وبعد اتخاذ الشركة إجراءات قانونية وإخطار العميل بالسداد قبل القيام بإلغاء الوثيقة.

أبرز مؤشرات نشاط تأمينات الحياة.. المبلغ بالمليار جنيه

البيان 2019/ 2020 2020/ 2021 إجمالى مبالغ التأمين بالوثائق الجديدة 461.2 731.8 معدل التطور % 23.4 58.7 إجمالى مبالغ التأمين بالوثائق السارية 879.9 1099.1 معدل التطور % 15.8 24.9 الأقساط المباشرة 18.5 23.9 معدل التطور % 20.7 29.8 التعويضات المباشرة 9.7 13.3 معدل التطور % 16.2 37.2 معدل الوفاة (فى الألف) 1.66 2.8 معدل الاسترداد % 4.39 5.75 معدل الإلغاء % 5.93 7.30

المصدر : الهيئة العامة للرقابة المالية

13.96 الأعلى و%3.54 الأدنى

«المهندس» و«الدلتا» الأعلى فى معدلات الاستثمار

تصدرت شركة«المهندس لتأمينات الحياة» نشاط الحياة فى السوق من حيث معدل الاستثمار خلال العام المالى الماضى 2020/ 2021 إذ بلغ معدل الاستثمار بها %13.96 ، ويعتبر معدل الاستثمار هو ناتج قسمة ضعف (صافى الدخل من الاستثمار ودخل الاستثمار من الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية) على (جملة الاستثمارات أول المدة + جملة الاستثمارات آخر المدة مطروحا منه صافى الدخل من الاستثمارات).

وكشف الكتاب الإحصائى السنوى عن قطاع التأمين والصادر عن الهية العامة للرقابة المالية عن احتلال شركة«الدلتا لتأمينات الحياة» المرتبة الثانية من حيث معدل الاستثمار بين شركات الحياة بمعدل %13.04 ، تلاها فى المركز الثالث شركة«أليانز» لتأمينات الحياة بمعدل %11.89 فيما جاءت«قناة السويس لتأمينات الحياة» فى المرتبة الرابعة بمعدل استثمار %11.67.

وحلت المصرية للتأمين التكافلى – حياة«gig» فى المركز الخامس وبلغ معدل الاستثمار بها %10.56 تلاها فى المرتبة السادسة«متلايف» لتأمينات الحياة بمعدل استثمار بلغ %10.18 خلال العام المالى 2020/ 2021 وفى المركز السابع«تشب للتأمين على الحياة» بمعدل استثمار %10.06 ثم فى المركز الثامن«أروب للتأمين على الحياة» بمعدل استثمار %9.97.

وجاءت«كيو إن بى الأهلى لتأمينات الحياة» فى المرتبة التاسعة من حيث معدل الاستثمار بشركات الحياة فى 2020/ 2021 إذ بلغ %9.66 تلاها فى المركز العاشر«مصر لتأمينات الحياة» إذ بلغ معدل الاستثمار بها %8.65.

واحتلت«أكسا لتأمينات الحياة» المركز الحادى عشر فى مؤشر معدل الاستثمار والذى بلغ %7.55 خلال عام 2020/ 2021، وتلاها فى المرتبة الثانية عشر«المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى بمعدل استثمار %6.77 ثم فى المركز الثالث عشر«اللبنانية السويسرية» لتأمينات الحياة التكافلى بمعدل استثمار %6.67.

وحلت«كاف لتأمينات الحياة تكافل» (طوكيو مارين فاملى تكافل سابقا) فى المرتبة الرابعة عشر بين شركات الحياة بمعدل استثمار %5.22 ثم فى المركز الخامس عشر«ثروة» لتأمينات الحياة بمعدل استثمار %3.54 .

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه قد تم تعديل حساب العائد على الاستثمار لتتماشى مع معايير المحاسبة والتى نصت على معالجة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية فى الميزانية والإيضاحات المتممة رقم (10) و(29) واستبعاد قيمهم من حساب الإيرادات والمصروفات.

وأكدت الهيئة أن الاحتياطى الحسابى وصافى الدخل من الاستثمار فى معالجة معدل الاستثمار يشملان الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية.

ترتيب شركات الحياة وفقا لمعدل الاستثمار

الشركات معدل الاستثمار % 2020/2019 2021/2020 المهندس لتأمينات الحياة 15.86 13.96 الدلتا لتأمينات الحياة 14.23 13.04 أليانز لتأمينات الحياة – مصر 9.12 11.89 قناة السويس لتأمينات الحياة 12.84 11.67 المصرية للتأمين التكافلى- حياة 10.59 10.56 متلايف 9.58 10.18 تشب لتأمينات الحياة 15.96 10.06 أروب للتأمين على الحياة 9.36 9.97 “كيو إن بى» الأهلى لتأمينات الحياة 9.81 9.66 مصر لتأمينات الحياة 9.64 8.65 أكسا لتأمينات الحياة 12.9 7.55 المصرية الإماراتية 7.03 6.77 اللبنانية السويسرية 5.28 6.67 كاف لتأمينات الحياة تكافل (طوكيو مارين فاملى تكافل سابقا) 6.16 5.22 ثروة 4.27 3.54 الإجمالى 10.22 9.54

المصدر : الهيئة العامة للرقابة المالية

صناعة التأمين

وطوكيو فاملى تتذيل الترتيب.. ..و«ثـروة» تتصدر «الإنتاجية

تصدرت شركة «ثروة» لتأمينات الحياة شركات الحياة فى السوق فى معدل التكلفة الإنتاجية فى 2020/ 2021 إذ بلغ معدل التكلفة الإنتاجية بالشركة %122.9 ويعد معدل التكلفة الإنتاجية هو حاصل قسمة العمولات وتكاليف الإنتاج على الأقساط الجديدة بالشركة، ويتم منح تلك العمولات للجهاز التسويقى والوسطاء عند جلب العملاء وبيع وثائق التأمين لهم.

واحتلت شركة «تشب لتأمينات الحياة» المركز الثانى فى ترتيب أعلى الشركات فى معدل التكلفة الإنتاجية والتى بلغت %122.22 وتلاها فى المرتبة الثالثة «متلايف» لتأمينات الحياة بمعدل تكلفة إنتاجية %94.11 خلال عام 2020/ 2021 وفقا للكتاب الإحصائى السنوى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحلت «اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى» فى المرتبة الرابعة بمعدل تكلفة إنتاجية %73.36 تلاها فى المركز الخامس «أروب للتأمين على الحياة» بمعدل تكلفة إنتاجية %63.08 وجاءت شركة «قناة السويس لتأمينات الحياة» فى المرتبة السادسة بمعدل تكلفة إنتاجية %60.77.

وجاءت فى المركز السابع «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى بمعدل تكلفة إنتاجية %57.12 تلاها فى المرتبة الثامنة «أليانز لتأمينات الحياة» بمعدل تكلفة إنتاجية 49.31% ثم فى المركز التاسع «الدلتا» لتأمينات الحياة بمعدل تكلفة إنتاجية %39.15 وفى المرتبة العاشرة «المهندس لتأمينات الحياة» بتكلفة إنتاجية %26.9.

واحتلت شركة «أكسا لتأمينات الحياة» المرتبة الحادية عشر بين شركات الحياة من حيث التكلفة الإنتاجية والتى بلغت %25.81 خلال العام المالى 2020/ 2021 تلاها فى المركز الثانى عشر المصرية للتأمين التكافلى (حياة) بتكلفة إنتاجية %24.53 ثم فى المرتبة الثالثة عشر «مصر لتأمينات الحياة» بتكلفة إنتاجية %24.3.

وحلت شركة «كيو إن بى» الأهلى لتأمينات الحياة فى المركز الرابع عشر وبلغت تكلفتها الإنتاجية %14.93 وتلاها فى المرتبة الخامسة عشر «كاف لتأمينات الحياة تكافل» (طوكيو مارين فاملى تكافل سابقا) بتكلفة إنتاجية %9.64.

ترتيب شركات الحياة وفقا لمعدل التكلفة الإنتاجية

الشركات معدل التكلفة الإنتاجية % 2020/2019 2021/2020 ثروة 25.05 122.9 تشب لتأمينات الحياة 118.01 122.22 متلايف 105.88 94.11 اللبنانية السويسرية 6.65 73.36 أروب للتأمين على الحياة 59.56 63.08 قناة السويس لتأمينات الحياة 62.41 60.77 المصرية الإماراتية 56.01 57.12 أليانز لتأمينات الحياة – مصر 60.18 49.31 الدلتا لتأمينات الحياة 31.38 39.15 المهندس لتأمينات الحياة 32.02 26.9 أكسا لتأمينات الحياة 39.64 25.81 المصرية للتأمين التكافلى- حياة 82.34 24.53 مصر لتأمينات الحياة 49.9 24.3 كيو إن بى الأهلى لتأمينات الحياة 16.09 14.93 كاف لتأمينات الحياة تكافل (طوكيو مارين فاملى تكافل سابقا) 37.35 9.64 الإجمالى 52.94 33.85

المصدر : الهيئة العامة للرقابة المالية

تليها «المهندس» و«تشب»

«كــاف» الأولى فى المصروفات الإدارية العام الماضـى

احتلت شركة «كاف لتأمينات الحياة تكافل» (طوكيو مارين فاملى تكافل سابقا) المرتبة الأولى من حيث التكلفة الإدارية بين شركات الحياة وبلغ معدل تكاليفها الإدارية % 60.75 خلال العام المالى الماضى (2020/ 2021 ) ويعرف معدل التكلفة الإدارية على أنه حاصل قسمة المصروفات العمومية والإدارية على جملة الأقساط المباشرة، وحلت «المهندس لتأمينات الحياة» فى المرتبة الثانية بمعدل تكلفة إدارية %44.3.

وحلت «تشب لتأمينات الحياة» فى المرتبة الثالثة بمعدل تكلفة إدارية %27.28 فى 2020/ 2021 وفقا للكتاب الإحصائى السنوى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، تلاها فى المركز الرابع «أروب للتأمين على الحياة» بمعدل تكلفة إدارية %26.76.

وجاءت فى المرتبة الخامسة «المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى» بمعدل تكلفة إدارية %21.68 تلاها فى المركز السادس «اللبنانية السويسرية» لتأمينات الحياة التكافلى بمعدل تكلفة إدارية %16.01 وفى المرتبة السابعة «ثروة» لتأمينات الحياة بمعدل تكلفة إدارية %14.77 وفى المركز الثامن «قناة السويس لتأمينات الحياة» بمعدل تكلفة إدارية %8.7.

واحتلت شركة «الدلتا لتأمينات الحياة» المركز التاسع بين شركات الحياة بمعدل تكلفة إدارية %8.45 خلال العام المالى 2020/ 2021 تلاها فى المرتبة العاشرة «مصر لتأمينات الحياة» بمعدل تكلفة إدارية %7.24 ، وحلت «متلايف» لتأمينات الحياة فى المركز الحادى عشر بمعدل تكلفة إدارية %6.71 ثم «أكسا لتأمينات الحياة» فى المرتبة الثانية عشرة بمعدل تكلفة إدارية %6.65.

وحلت المصرية للتأمين التكافلى «حياة» فى المرتبة الثالثة عشر بمعدل تكلفة إدارية %6.21 تلاها فى المركز الرابع عشر «كيوإن بى الأهلى لتأمينات الحياة» بمعدل تكلفة إدارية %3.86 ثم فى المرتبة الخامسة عشر «أليانز لتأمينات الحياة» بمعدل تكلفة إدارية %3.79.

ترتيب شركات الحياة وفقا لمعدل التكلفة الإدارية

الشركات معدل التكلفة الإدارية % 2020/2019 2021/2020 كاف لتأمينات الحياة تكافل (طوكيو مارين فاملى تكافل سابقا) 33.54 60.75 المهندس لتأمينات الحياة 44.43 44.3 تشب لتأمينات الحياة 29.02 27.28 أروب للتأمين على الحياة 28.61 26.76 المصرية الإماراتية 16.49 21.68 اللبنانية السويسرية 27.14 16.01 ثروة 19.95 14.77 قناة السويس لتأمينات الحياة 10.73 8.7 الدلتا لتأمينات الحياة 10.16 8.45 مصر لتأمينات الحياة 9.81 7.24 متلايف 6.81 6.71 أكسا لتأمينات الحياة 6.67 6.65 المصرية للتأمين التكافلى- حياة 7.67 6.21 كيو إن بى الأهلى لتأمينات الحياة 5.38 3.86 أليانز لتأمينات الحياة – مصر 3.84 3.79 الإجمالى 8.08 7.05

المصدر : الهيئة العامة للرقابة المالية

«كاف» و«المصرية الإماراتية»أكبر تكلفة كلية بين المتنافسين

احتلت شركة «كاف لتأمينات الحياة تكافل» (طوكيو مارين فاملى تكافل سابقا) المركز الأول من حيث معدل التكلفة الكلية فى نشاط تأمينات الحياة، وبلغ معدل التكلفة الكلية بالشركة %68.96 فى العام المالى الماضى 2020/ 2021 تلاها«المصرية الإماراتية»لتأمينات الحياة التكافلى فى المركز الثانى بمعدل تكلفة كلية %54.94 ويعتبر معدل التكلفة الكلية هو حاصل قسمة (العمولات وتكاليف الإنتاج و المصروفات العمومية والإدارية) على جملة الأقساط المباشرة.

وحلت شركة «أروب للتأمين على الحياة» فى المرتبة الثالثة بمعدل تكلفة كلية %53.92 ثم «تشب لتأمينات الحياة»فى المركز الرابع بمعدل تكلفة كلية %51.63 وجاءت بعدها فى المرتبة الخامسة«المهندس لتأمينات الحياة»بمعدل تكلفة كلية %50.46 ثم فى المركز السادس«ثروة لتأمينات الحياة»بمعدل تكلفة كلية %32.56.

وأظهر الكتاب الإحصائى السنوى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية احتلال«اللبنانية السويسرية»لتأمينات الحياة التكافلى المرتبة السابعة بين شركات الحياة فى معدل التكلفة الكلية والتى بلغت %32.05 العام المالى الماضى، تلاها فى المركز الثامن«أليانز لتأمينات الحياة»بمعدل تكلفة كلية %25.27.

وجاءت«قناة السويس لتأمينات الحياة»فى المركز التاسع بمعدل تكلفة كلية %23.59 تلاها فى المرتبة العاشرة«المصرية للتأمين التكافلى حياة« بمعدل تكلفة كلية %22.9 ثم فى المركز الحادى عشر«مصر لتأمينات الحياة» بمعدل تكلفة كلية %21.65.

واحتلت «الدلتا لتأمينات الحياة» المرتبة الثانية عشرة بمعدل تكلفة كلية %21.28 ، تلاها فى المركز الثالث عشر«أكسا لتأمينات الحياة»بمعدل تكلفة كلية %19.19 ثم «متلايف» لتأمينات الحياة فى المرتبة الرابعة عشرة بمعدل تكلفة كلية %14.62 وحلت شركة«كيو إن بى الأهلى لتأمينات الحياة»فى المركز الخامس عشر بمعدل تكلفة كلية %11.08 .

ترتيب شركات الحياة وفقا للتكلفة الكلية

الشركات معدل التكلفة الكلية % 2020/2019 2021/2020 كاف لتأمينات الحياة تكافل (طوكيو مارين فاملى تكافل سابقا) 43.82 68.96 المصرية الإماراتية 48.65 54.94 أروب للتأمين على الحياة 55.05 53.92 تشب لتأمينات الحياة 54.6 51.63 المهندس لتأمينات الحياة 52.16 50.46 ثروة 33.69 32.56 اللبنانية السويسرية 28.82 32.05 أليانز لتأمينات الحياة – مصر 29.29 25.27 قناة السويس لتأمينات الحياة 24.54 23.59 المصرية للتأمين التكافلى- حياة 33.54 22.9 مصر لتأمينات الحياة 29.16 21.65 الدلتا لتأمينات الحياة 20.82 21.28 أكسا لتأمينات الحياة 22.11 19.19 متلايف 14.58 14.62 كيو إن بى الأهلى لتأمينات الحياة 13.02 11.08 الإجمالى 25.32 21.68

المصدر : الهيئة العامة للرقابة المالية