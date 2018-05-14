ارتفاع كبير بأسعار الطوب والزلط والجبس خلال 12 شهرًا

محمود زكيكشف التقرير الصادر عن أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، زيادة أسعار الطوب والزلط والجبس خلال عام، في الفترة بين أبريل 2017 وأبريل 2018.وذكر التقرير أن سعر الألف طوبة الأسمنتي مصمت بلغت 925 جنيهًا في أبريل الم

محمود زكي





كشف التقرير الصادر عن أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، زيادة أسعار الطوب والزلط والجبس خلال عام، في الفترة بين أبريل 2017 وأبريل 2018.

وذكر التقرير أن سعر الألف طوبة الأسمنتي مصمت بلغت 925 جنيهًا في أبريل الماضي، بينما بلغ سعره في نفس الشهر من العام الماضي 780 جنيهًا، بزيادة 145 جنيهًا، وبنسبة بلغت 18.6%، في حين ارتفع الطوب الطفلى بقيمة 50 جنيهًا ليسجل 750 جنيهًا بدلًا من 700 جنيه خلال الفترة نفسها.

وأكد التقرير زيادة سعر الزلط بقيمة 17 جنيهًا، وبنسبة زيادة بلغت 22%، حيث بلغ سعره في أبريل الماضي 95 جنيهًا، مقابل 78 جنيهًا في نفس الشهر من العام الماضي.

في حين ارتفع طن الجبس بنسبة 17.2% خلال الفترة نفسها، حيث سجل الطن 890 جنيهًا، مقابل 760 جنيهًا في نفس الفترة من العام الماضي.