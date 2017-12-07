ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي 31.3% في 10 أشهر

العقارات والأراضي يستحوذان على 71% من حجم التمويلاتسيد بدر:ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 31.3% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017 لتسجل 21.956 مليار جنيه، مقابل 16.719 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.وأظهر تقريرالهيئة العامة للرقابة المالية انخفاض عدد العقود لت

العقارات والأراضي يستحوذان على 71% من حجم التمويلات

سيد بدر:

ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 31.3% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017 لتسجل 21.956 مليار جنيه، مقابل 16.719 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر تقريرالهيئة العامة للرقابة المالية انخفاض عدد العقود لتسجل 1496 خلال أول 10 أشهر من 2017 مقابل 1964 في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 24% .

وواصل نشاط العقارات والأراضي تصدر قيمة عقود التأجير التمويلي، مستحوذًا على نحو 70.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017، بقيمة 15.547 مليار جنيه، وعدد عقود 162، مقابل 11.785 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة من العام الماضي.

بينما جاء قطاع سيارات النقل في المركز الثاني، مستحوذًا على حصة سوقية 6.6% بعدد 453 عقدا قيمتها 1.449 مليار جنيه، بينما جاءت المعدات الثقيلة في المرتبة الثالثة بـ 144 عقدا وتمويلات 1.434 مليار جنيه، مستحوذًا على 6.5% من إجمالي التمويلات .

واحتلت خطوط الإنتاج المرتبة الرابع بحصة سوقية 6% بقيمة تمويلات 1.314 مليار جنيه، ثم الآلات والمعدات بتمويلات 1.274 مليار جنيه وحصة سوقية 5.8%، وبعد ذلك السيارات الملاكي بتمويلات 487.87 مليون جنيه، وحصة سوقية 2.2% .

واستحوذت البواخر على 0.3% من الحصة السوقية، ثم الأجهزة المكتبية 0.3% أيضًا، والطائرات 0.1% وقطاعات أخرى 1.3% .