ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي 28.7% في 9 أشهر

المال-خاص أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 19.2 مليار جنيه مقارنة بـ 14.9 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، وبنسبة زيادة 28.7%. ورغم ارتفاع قيم التعاقدات انخفض عدد العقود

المال-خاص

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 19.2 مليار جنيه مقارنة بـ 14.9 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، وبنسبة زيادة 28.7%.

ورغم ارتفاع قيم التعاقدات انخفض عدد العقود إلى 1373عقد مقارنة بـ 1783 عقد خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.2مليار جنيه بنسبة 68.6% من إجمالي قيمة العقود خلال هذه الفترة، تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة بعقود قيمتها 1.4 مليار جنيه بنسبة 7.1% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 7% وجاء في الترتيب الرابع نشاط خطوط إنتاج مسجلاً 1.3 مليار جنيه بنسبة 6.7% من إجمالي النشاط.

وارتفع عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وشهدت الفترة نشاط 24 شركة.