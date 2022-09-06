صادرات مصر إلى فلسطين ترتفع 72.6% مسجلة 284.4 مليون دولار العام الماضي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 284.4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72.6%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 2.6 مليون دولار عام 2021 مقابل 40 ألف دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6335%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودولة فلسطين لتصل إلى 287 مليون دولار عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 74.1%.

ولفت البيان إلى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى فلسطين خلال عام 2021، وهى محضرات خضر بقيمة 27.5 مليون دولار، شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 20.5 مليون دولار.

ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 19 مليون دولار، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 16 مليون دولار، ومنتجات مطاحن بقيمة 14.7 مليون دولار .

فيما كانت أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من فلسطين خلال عام 2021، منتجات الصيدلة بقيمة 1.8 مليون دولار، وورق بقيمة 277 ألف دولار.

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 227.5 ألف دولار، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 215.8 ألف دولار، وعجائن من خشب بقيمة 11.6 ألف دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 25.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.

بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.42 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.38مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 3.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 66.9%.

وسجل عدد سكان مصر 103.9 مليون نسمة في 2022، بينما سجل عدد سكان فلسطين 5.3 مليون نسمة عام 2022.