ارتفاع قياسي لمبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين في يونيو

ارتفع إنتاج ومبيعات سيارات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين بوتيرة قياسية في يونيو ، وسط اتجاه أن يظل قوياً خلال الأشهر المقبلة، حسبما أفادت مصادر صناعية لموقع “إس أند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” S&P Global Commodity Insights.

وسيارات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة هي سيارات هجينة وكهربائية نقية. وتعد السيارات الكهربائية التي يتم تسليمها إلى صالات عرض السيارات الكبيرة بمثابة مبيعات جملة.

وفي الوقت نفسه، بلغت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الصين 1.94 مليون وحدة في يونيو الماضى ، بزيادة 22.6٪ على أساس سنوي و 43.5٪ على أساس شهري ، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية CPCA.

وقالت CPCA إن تعافي الإنتاج في أعقاب الوباء والسياسات الحكومية كان من بين العوامل الرئيسية التي عززت مبيعات السيارات في يونيو.

قد يشهد إنتاج سيارات الركاب في الصين في يوليو زيادة على أساس سنوي بنحو 20 ٪ ، مع انتعاش إنتاج شركات صناعة السيارات المحلية ، وفقًا للجمعية.

وقالت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات ، وهي هيئة رئيسية أخرى لصناعة السيارات، إنها واثقة من أن مبيعات السيارات الجديدة في الصين ستصل على الأرجح إلى هدف 5 ملايين وحدة في عام 2022 ، بزيادة 47٪ عن العام الماضي.

وقدرت “إس أند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” مبيعات السيارات الكهربائية في الصين لتصل إلى 6.4 مليون وحدة في عام 2022 ، أي أكثر من الضعف عن مستويات عام 2021.

وتتوقع بعض مصادر الصناعة أيضًا أحجامًا مماثلة من مبيعات NEV في الصين بنحو 6 ملايين وحدة هذا العام.

أسعار الليثيوم

وقالت مصادر إنه من المتوقع أن تظل مبيعات السيارات الكهربائية قوية، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كيماويات الليثيوم المحلية.

ولم تتغير سوق الليثيوم المحلي الصيني كثيرًا في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو ، حيث قالت المصادر إن انتعاش الطلب لا يزال أقل من التوقعات. ومع ذلك، لا تزال أسعار الليثيوم عند مستويات قياسية.

وتم تقييم كربونات الليثيوم من فئة البطارية عند 470،100 يوان / طن متري (70،128 دولارًا أمريكيًا / طن متري) في 8 يوليو على أساس تسليم الصين مدفوعة الرسوم الجمركية ، ومستقرًا في اليوم ولكنه انخفض إلى 4900 يوان / طن متري على مدار الأسبوع ، وفقًا لتقييم بلاتس من S&P عالمي.