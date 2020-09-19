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«ارتفاع قياسي».. فرنسا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

بواقع 13498 ليصل إلى مستوى 442194 حالة.
المال - خاص 9:33 م, السبت, 19 سبتمبر 20 9:33 م, السبت, 19 سبتمبر 20

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، السبت، عن تسجيلها 13498 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

جاء ذلك في أكبر ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بحسب شبكة روسيا اليوم.

ونقلت روسيا اليوم عن الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13498 ليصل إلى مستوى 442194 حالة.

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ويشير هذا الرقم إلى استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس في فرنسا التي رصدت يوم 17 سبتمبر 10593 حالة، وفي 18 سبتمبر 13215 إصابة.

كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى نقطة 31274 حالة وفاة بعد تسجيل 26 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، مقابل 50 متوفيا في إحصائية 17 سبتمبر، و47 في بيانات 18 سبتمبر.

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بقلم المال - خاص

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