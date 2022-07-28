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ارتفاع قوى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

بعد تحول مؤشرات البورصة للمسار الصاعد

ارتفاع قوى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

7:02 ص, الخميس, 28 يوليو 22

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بقوة الأسبوع الماضى، تزامنا مع ارتفاع مؤشرات البورصة، لتعوض جزءا كبيرا من الخسائر التى تكبدتها خلال الأسابيع السابقة.

وتمكنت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى من التحول للصعود، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الماضى نحو %6 عند مستوى 9289 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %6.1 مسجلا 1798 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %6.3 ليغلق عند 2642 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %4.2 بما يعادل نحو 25 مليار جنيه، ليسجل 622.7 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي، مقارنة مع 597.7 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«الأهلى الأول» يقود «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 17/7/2022 الى 24/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 24 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الأهلى الأول10040.4438.465.151
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””10090.7686.664.732
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1012.4932711.953784.513
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100188.67181.134.164
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100242.71234.133.665
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100333.97832323.314093.306
بنك مصر الأول500178.99173.92.937
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100261.09255.12.358
مصر الخير1014.3564914.265710.649

وسجلت وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – ارتفاعات كبيرة بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول بعدما ارتفعت وثائقه بنحو %5.15 لتصل إلى 40.44 جنيه متصدرا قائمة الأكثر صعودا.

واقتنص الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» المركز الثاني بـ%4.73 بقيمة 90.76 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربي «سندي» في المركز الثالث بـ%4.51 ليصل سعر وثيقته إلى 12.49 جنيه.

 وحصد صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» المركز الرابع بـ%4.16 لتسجل وثيقته 188.67 جنيه، ثم جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» متذيل قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%3.66 ليصل سعر وثيقته إلى 244.71 جنيه.

«الأهلى الكويتي» يعتلى قمة «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 24 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الأهلي الكويتي100103.5196.177.63231
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100110.52103.386.90662
MID BANK 1100476.56446.036.84483
“قناة السويس “”الاجيال””1012.3949711.603886.81754
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50159.63150.16.34915
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33106.42100.176.23946
البنك الأهلي الثاني10059.1255.736.08297
بنك بلوم مصر100124.01117.095.91008
بنك مصر الثاني66.6773.1469.15.84669
البنك الأهلي الثالث100119.22112.745.747710
البنك الاهلي الخامس1010.129.575.747111
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100178.51168.95.689812
بنك مصر الثالث100571.79541.45.613213
بنك الاسكندرية100314.88298.565.466214
المصري الخليجي100225.48213.825.453215
كريدي أجريكول الثاني100158.95150.745.446516
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1018.6003817.641145.437517
المجموعة العربية المصرية للتأمين100269.1255.775.211718
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100168.39160.055.210919
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1013.9289713.253165.099220
قناة السويس500440.31418.955.098521
فاروس 110094.2489.774.979422
مصر المستقبل1020.5719.64.949023
“بايونيرز “”الرائد””10079.4576.83.450524
كريدي أجريكول مصر الأول100344.38336.532.332625

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم تحول مؤشرات البورصة للصعود القوى الأسبوع الماضي، لترتفع إثره كافة الوثائق بنسب تراوحت ما بين %2.33 وحتى %7.63.

واعتلى صندوق البنك الأهلى الكويتى قمة الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%7.63 لتسجل وثيقته 103.51 جنيه، تلاه صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC فى المركز الثانى بـ%6.9 وبسعر 110.52 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك MDI الأول فى المركز الثالث بصعود %6.84 ليصل سعر وثيقته إلى 476.56 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الرابع بـ%6.81 وبسعر 12.39 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ%6.34 بسعر 159.63 جنيه للوثيقة.

«آروب» على رأس «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 24 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
أروب للتأمين100225.17224.720.2002491990031991
البنك الأهلي المصري الرابع100282.21046281.666240.1932144938633742
بنك HSBC مصر100374.27874373.5609710.1921423959463993
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1034.8750734.808480.1913039581159474
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.4475311.425790.190271307279425
“التجاري الدولي “”أصول””100530.25529.270.1851606930300266
بنك بلوم مصر النقدي100374.37373.680.1846499678869627
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1034.7351534.671240.1843314516584928
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100371.8944371.21040.1842620788641779
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1037.6132937.544230.18394304530949310
بنك الاسكندرية النقدي1048.644448.55530.18350210996532811
MID BANK 210001006.03491004.19220.18350072824704612
كريدى أجريكول مصر الثالث10001052.981051.060.18267273038647413
بنك مصر النقدي1056.1575456.055190.18258791023631214
البنك الاهلي الكويتي النقدي1035.90335.83850.17997405025320615
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100467.025466.190.17911152105364316
بنك القاهرة النقدي الثاني1036.9098736.843890.17907989628672817
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100458.4552457.63740.17870042964145318
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1035.708735.645740.17662699666214519
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100301.8899301.36060.17563676207176220
بنك EGB ثراء1023.273823.23320.17474992682885421
بنك أبوظبي الوطني100261.22602260.773270.17361825466236622
بنك SAIB النقدي1023.6187623.577880.1733828486700323
بنك عودة النقدي1037.1302737.066010.17336638068139624
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1010.7095310.691160.17182419868378125
مصر للتأمين1023.1286123.088950.17177047895204326
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001454.781452.310.17007388229785827
التجاري وفا بنك10001941.64921938.40030.16760727905376728
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1034.207234.20680.001169358139314629
صناديق الدخل الثابت     
“بنك القاهرة “”الثابت””100281.75280.180.5603540581055011
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100270.17202269.133950.3857075630926342
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1030.4673830.402330.2139638639538463
“التجاري الدولي “”ثبات””100384.76384.040.1874804707842864
البنك الأهلي الثامن10001925.13061922.2360.1505850478297075

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق آروب للتأمين المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.2 بقيمة 225.17 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الرابع فى المركز الثاني بـ%0.193 بنحو 282.21 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك HSBC – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.192 يسجل 374.27 جنيه، للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بالمركز الرابع بارتفاع %0.191 بقيمة 34.87 جنيه للوثيقة الواحدة.

 وتذيل صندوق إن آى كابيتال «سيولة» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.19 وبسعر 11.44 جنيه للوثيقة.

«الثابت» يتقدم بـ«الدخل الثابت»

 كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق بنك القاهرة «الثابت» أعلى نسبة صعود بـ%0.56 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته الى 281.75 جنيه.

وحل صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» فى المركز الثاني بـ%0.38 ليصل سعر وثيقته إلى 270.17 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثالث بـ%0.21 وبسعر 30.46 جنيه للوثيقة الواحدة.

«نعيم» هلال «الإسلامية»

وسيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي– وتربع صندوق نعيم مصر على عرش الأكثر صعودا بنسبة ارتفاع %6.63 وبلغ سعر وثيقته 121.7جنيه.

وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» – المركز الثانى – بارتفاع %5.81 وبلغ سعر وثيقته 77.47 جنيه، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولي «أمان» – بالمركز الثالث – بـ%5.02 بقيمة 100.8 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك البركة فى المركز الرابع بنسبة %5.01 وبسعر 99.92 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربي «هلال» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%4.9 وبلغ سعر وثيقته 198.53 جنيه.

وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.181 بقيمة 288.07 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الاسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.18 مسجلا 212.73 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.163 ليصل سعر الوثيقة إلى 129.36 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ%4.27 لتصل إلى 87.84 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%2.46 لتصل إلى 134.19جنيه.

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 24 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
نعيم مصر100121.7114.136.6331
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10077.4773.215.8192
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100100.895.985.0223
بنك البركة مصر10099.9295.155.0134
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100198.53111189.248284.9055
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1014.817714.12614.8966
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100130.73857124.693484.8487
بنك مصر الرابع10077.6674.144.7488
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10016.581215.830154.7449
الصناديق النقديه الاسلامية     
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100288.07287.550.1811
أبوظبي الإسلامي النقدي100212.7334212.35210.1802
“بنك البركة “”البركات”” “100129.36129.150.1633
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10087.8484.244.2741
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100134.1917130.96612.4632

تقدم كبير لـ«تحديد الأصول» ومحدود لـ «حماية رأس المال»

وسيطر المسار الصاعد على وثيقتى صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» فى المقدمة بنسبة %5.63 ووصل سعر وثيقته إلى 149.22 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثاني، بنسبة %5.27 وبسعر 109.87 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 229.49 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.72 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 536.53 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.13 لتصل إلى 16.86 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

-1 افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

-2 يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم

-3 معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من.5-1

– ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 24 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100149.2261141.26615.6351
بنك الشركة المصرفية العربية 2200109.87754104.375545.2712
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100229.49668229.116350.171
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100536.53532.720.721
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1016.8684716.845970.132
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.03943012.0361800.031
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03337011.0333700.000002
جهاد سالم

جهاد سالم

7:02 ص, الخميس, 28 يوليو 22