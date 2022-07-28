ارتفاع قوى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بقوة الأسبوع الماضى، تزامنا مع ارتفاع مؤشرات البورصة، لتعوض جزءا كبيرا من الخسائر التى تكبدتها خلال الأسابيع السابقة.
وتمكنت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى من التحول للصعود، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الماضى نحو %6 عند مستوى 9289 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %6.1 مسجلا 1798 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %6.3 ليغلق عند 2642 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %4.2 بما يعادل نحو 25 مليار جنيه، ليسجل 622.7 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي، مقارنة مع 597.7 مليار الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.
«الأهلى الأول» يقود «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة من 17/7/2022 الى 24/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 24 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|البنك الأهلى الأول
|100
|40.44
|38.46
|5.15
|1
|“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””
|100
|90.76
|86.66
|4.73
|2
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|12.49327
|11.95378
|4.51
|3
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|188.67
|181.13
|4.16
|4
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|242.71
|234.13
|3.66
|5
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|333.97832
|323.31409
|3.30
|6
|بنك مصر الأول
|500
|178.99
|173.9
|2.93
|7
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|261.09
|255.1
|2.35
|8
|مصر الخير
|10
|14.35649
|14.26571
|0.64
|9
وسجلت وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – ارتفاعات كبيرة بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول بعدما ارتفعت وثائقه بنحو %5.15 لتصل إلى 40.44 جنيه متصدرا قائمة الأكثر صعودا.
واقتنص الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» المركز الثاني بـ%4.73 بقيمة 90.76 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربي «سندي» في المركز الثالث بـ%4.51 ليصل سعر وثيقته إلى 12.49 جنيه.
وحصد صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» المركز الرابع بـ%4.16 لتسجل وثيقته 188.67 جنيه، ثم جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» متذيل قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%3.66 ليصل سعر وثيقته إلى 244.71 جنيه.
«الأهلى الكويتي» يعتلى قمة «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 24 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|103.51
|96.17
|7.6323
|1
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|110.52
|103.38
|6.9066
|2
|MID BANK 1
|100
|476.56
|446.03
|6.8448
|3
|“قناة السويس “”الاجيال””
|10
|12.39497
|11.60388
|6.8175
|4
|“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””
|50
|159.63
|150.1
|6.3491
|5
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|106.42
|100.17
|6.2394
|6
|البنك الأهلي الثاني
|100
|59.12
|55.73
|6.0829
|7
|بنك بلوم مصر
|100
|124.01
|117.09
|5.9100
|8
|بنك مصر الثاني
|66.67
|73.14
|69.1
|5.8466
|9
|البنك الأهلي الثالث
|100
|119.22
|112.74
|5.7477
|10
|البنك الاهلي الخامس
|10
|10.12
|9.57
|5.7471
|11
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|178.51
|168.9
|5.6898
|12
|بنك مصر الثالث
|100
|571.79
|541.4
|5.6132
|13
|بنك الاسكندرية
|100
|314.88
|298.56
|5.4662
|14
|المصري الخليجي
|100
|225.48
|213.82
|5.4532
|15
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|158.95
|150.74
|5.4465
|16
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|18.60038
|17.64114
|5.4375
|17
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|269.1
|255.77
|5.2117
|18
|“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””
|100
|168.39
|160.05
|5.2109
|19
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|13.92897
|13.25316
|5.0992
|20
|قناة السويس
|500
|440.31
|418.95
|5.0985
|21
|فاروس 1
|100
|94.24
|89.77
|4.9794
|22
|مصر المستقبل
|10
|20.57
|19.6
|4.9490
|23
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|79.45
|76.8
|3.4505
|24
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|344.38
|336.53
|2.3326
|25
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم تحول مؤشرات البورصة للصعود القوى الأسبوع الماضي، لترتفع إثره كافة الوثائق بنسب تراوحت ما بين %2.33 وحتى %7.63.
واعتلى صندوق البنك الأهلى الكويتى قمة الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%7.63 لتسجل وثيقته 103.51 جنيه، تلاه صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC فى المركز الثانى بـ%6.9 وبسعر 110.52 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك MDI الأول فى المركز الثالث بصعود %6.84 ليصل سعر وثيقته إلى 476.56 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الرابع بـ%6.81 وبسعر 12.39 جنيه للوثيقة.
وتذيل صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ%6.34 بسعر 159.63 جنيه للوثيقة.
«آروب» على رأس «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 24 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|أروب للتأمين
|100
|225.17
|224.72
|0.200249199003199
|1
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|282.21046
|281.66624
|0.193214493863374
|2
|بنك HSBC مصر
|100
|374.27874
|373.560971
|0.192142395946399
|3
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|34.87507
|34.80848
|0.191303958115947
|4
|“ان اي كابيتال “”سيولة”” “
|10
|11.44753
|11.42579
|0.19027130727942
|5
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|530.25
|529.27
|0.185160693030026
|6
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|374.37
|373.68
|0.184649967886962
|7
|“بنك الكويت الوطني “”اشراق””
|10
|34.73515
|34.67124
|0.184331451658492
|8
|“البنك العربي الافريقي “”جمان””
|100
|371.8944
|371.2104
|0.184262078864177
|9
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|37.61329
|37.54423
|0.183943045309493
|10
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|48.6444
|48.5553
|0.183502109965328
|11
|MID BANK 2
|1000
|1006.0349
|1004.1922
|0.183500728247046
|12
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1052.98
|1051.06
|0.182672730386474
|13
|بنك مصر النقدي
|10
|56.15754
|56.05519
|0.182587910236312
|14
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|35.903
|35.8385
|0.179974050253206
|15
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|467.025
|466.19
|0.179111521053643
|16
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|36.90987
|36.84389
|0.179079896286728
|17
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|458.4552
|457.6374
|0.178700429641453
|18
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|35.7087
|35.64574
|0.176626996662145
|19
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|301.8899
|301.3606
|0.175636762071762
|20
|بنك EGB ثراء
|10
|23.2738
|23.2332
|0.174749926828854
|21
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|261.22602
|260.77327
|0.173618254662366
|22
|بنك SAIB النقدي
|10
|23.61876
|23.57788
|0.17338284867003
|23
|بنك عودة النقدي
|10
|37.13027
|37.06601
|0.173366380681396
|24
|“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””
|10
|10.70953
|10.69116
|0.171824198683781
|25
|مصر للتأمين
|10
|23.12861
|23.08895
|0.171770478952043
|26
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1454.78
|1452.31
|0.170073882297858
|27
|التجاري وفا بنك
|1000
|1941.6492
|1938.4003
|0.167607279053767
|28
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|34.2072
|34.2068
|0.0011693581393146
|29
|صناديق الدخل الثابت
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|281.75
|280.18
|0.560354058105501
|1
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|270.17202
|269.13395
|0.385707563092634
|2
|“العربي الافريقي الدولي “”جذور””
|10
|30.46738
|30.40233
|0.213963863953846
|3
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|384.76
|384.04
|0.187480470784286
|4
|البنك الأهلي الثامن
|1000
|1925.1306
|1922.236
|0.150585047829707
|5
وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق آروب للتأمين المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.2 بقيمة 225.17 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الرابع فى المركز الثاني بـ%0.193 بنحو 282.21 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك HSBC – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.192 يسجل 374.27 جنيه، للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بالمركز الرابع بارتفاع %0.191 بقيمة 34.87 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتذيل صندوق إن آى كابيتال «سيولة» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.19 وبسعر 11.44 جنيه للوثيقة.
«الثابت» يتقدم بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق بنك القاهرة «الثابت» أعلى نسبة صعود بـ%0.56 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته الى 281.75 جنيه.
وحل صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» فى المركز الثاني بـ%0.38 ليصل سعر وثيقته إلى 270.17 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثالث بـ%0.21 وبسعر 30.46 جنيه للوثيقة الواحدة.
«نعيم» هلال «الإسلامية»
وسيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي– وتربع صندوق نعيم مصر على عرش الأكثر صعودا بنسبة ارتفاع %6.63 وبلغ سعر وثيقته 121.7جنيه.
وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» – المركز الثانى – بارتفاع %5.81 وبلغ سعر وثيقته 77.47 جنيه، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولي «أمان» – بالمركز الثالث – بـ%5.02 بقيمة 100.8 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق بنك البركة فى المركز الرابع بنسبة %5.01 وبسعر 99.92 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربي «هلال» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%4.9 وبلغ سعر وثيقته 198.53 جنيه.
وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.181 بقيمة 288.07 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق أبوظبى الاسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.18 مسجلا 212.73 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.163 ليصل سعر الوثيقة إلى 129.36 جنيه.
وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ%4.27 لتصل إلى 87.84 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%2.46 لتصل إلى 134.19جنيه.
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 24 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|نعيم مصر
|100
|121.7
|114.13
|6.633
|1
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|77.47
|73.21
|5.819
|2
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|100.8
|95.98
|5.022
|3
|بنك البركة مصر
|100
|99.92
|95.15
|5.013
|4
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|198.53111
|189.24828
|4.905
|5
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|14.8177
|14.1261
|4.896
|6
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|130.73857
|124.69348
|4.848
|7
|بنك مصر الرابع
|100
|77.66
|74.14
|4.748
|8
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|16.5812
|15.83015
|4.744
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|288.07
|287.55
|0.181
|1
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|212.7334
|212.3521
|0.180
|2
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|129.36
|129.15
|0.163
|3
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|87.84
|84.24
|4.274
|1
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|100
|134.1917
|130.9661
|2.463
|2
تقدم كبير لـ«تحديد الأصول» ومحدود لـ «حماية رأس المال»
وسيطر المسار الصاعد على وثيقتى صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» فى المقدمة بنسبة %5.63 ووصل سعر وثيقته إلى 149.22 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثاني، بنسبة %5.27 وبسعر 109.87 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 229.49 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.72 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 536.53 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.13 لتصل إلى 16.86 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
-1 افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
-2 يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم
-3 معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من.5-1
– ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 24 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|149.2261
|141.2661
|5.635
|1
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|109.87754
|104.37554
|5.271
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|229.49668
|229.11635
|0.17
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|536.53
|532.72
|0.72
|1
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|16.86847
|16.84597
|0.13
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|12.039430
|12.036180
|0.03
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.033370
|11.033370
|0.00000
|2