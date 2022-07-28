ارتفاع قوى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بقوة الأسبوع الماضى، تزامنا مع ارتفاع مؤشرات البورصة، لتعوض جزءا كبيرا من الخسائر التى تكبدتها خلال الأسابيع السابقة.

وتمكنت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى من التحول للصعود، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الماضى نحو %6 عند مستوى 9289 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %6.1 مسجلا 1798 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %6.3 ليغلق عند 2642 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %4.2 بما يعادل نحو 25 مليار جنيه، ليسجل 622.7 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي، مقارنة مع 597.7 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«الأهلى الأول» يقود «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 17/7/2022 الى 24/7/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 24 يوليو سعر الوثيقة في 17 يوليو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الأهلى الأول 100 40.44 38.46 5.15 1 “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 90.76 86.66 4.73 2 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 12.49327 11.95378 4.51 3 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 188.67 181.13 4.16 4 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 242.71 234.13 3.66 5 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 333.97832 323.31409 3.30 6 بنك مصر الأول 500 178.99 173.9 2.93 7 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 261.09 255.1 2.35 8 مصر الخير 10 14.35649 14.26571 0.64 9

وسجلت وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – ارتفاعات كبيرة بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول بعدما ارتفعت وثائقه بنحو %5.15 لتصل إلى 40.44 جنيه متصدرا قائمة الأكثر صعودا.

واقتنص الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» المركز الثاني بـ%4.73 بقيمة 90.76 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربي «سندي» في المركز الثالث بـ%4.51 ليصل سعر وثيقته إلى 12.49 جنيه.

وحصد صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» المركز الرابع بـ%4.16 لتسجل وثيقته 188.67 جنيه، ثم جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» متذيل قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%3.66 ليصل سعر وثيقته إلى 244.71 جنيه.

«الأهلى الكويتي» يعتلى قمة «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 24 يوليو سعر الوثيقة في 17 يوليو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الأهلي الكويتي 100 103.51 96.17 7.6323 1 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 110.52 103.38 6.9066 2 MID BANK 1 100 476.56 446.03 6.8448 3 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 12.39497 11.60388 6.8175 4 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 159.63 150.1 6.3491 5 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 106.42 100.17 6.2394 6 البنك الأهلي الثاني 100 59.12 55.73 6.0829 7 بنك بلوم مصر 100 124.01 117.09 5.9100 8 بنك مصر الثاني 66.67 73.14 69.1 5.8466 9 البنك الأهلي الثالث 100 119.22 112.74 5.7477 10 البنك الاهلي الخامس 10 10.12 9.57 5.7471 11 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 178.51 168.9 5.6898 12 بنك مصر الثالث 100 571.79 541.4 5.6132 13 بنك الاسكندرية 100 314.88 298.56 5.4662 14 المصري الخليجي 100 225.48 213.82 5.4532 15 كريدي أجريكول الثاني 100 158.95 150.74 5.4465 16 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 18.60038 17.64114 5.4375 17 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 269.1 255.77 5.2117 18 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 168.39 160.05 5.2109 19 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 13.92897 13.25316 5.0992 20 قناة السويس 500 440.31 418.95 5.0985 21 فاروس 1 100 94.24 89.77 4.9794 22 مصر المستقبل 10 20.57 19.6 4.9490 23 “بايونيرز “”الرائد”” 100 79.45 76.8 3.4505 24 كريدي أجريكول مصر الأول 100 344.38 336.53 2.3326 25

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم تحول مؤشرات البورصة للصعود القوى الأسبوع الماضي، لترتفع إثره كافة الوثائق بنسب تراوحت ما بين %2.33 وحتى %7.63.

واعتلى صندوق البنك الأهلى الكويتى قمة الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%7.63 لتسجل وثيقته 103.51 جنيه، تلاه صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC فى المركز الثانى بـ%6.9 وبسعر 110.52 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك MDI الأول فى المركز الثالث بصعود %6.84 ليصل سعر وثيقته إلى 476.56 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الرابع بـ%6.81 وبسعر 12.39 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ%6.34 بسعر 159.63 جنيه للوثيقة.

«آروب» على رأس «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 24 يوليو سعر الوثيقة في 17 يوليو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى أروب للتأمين 100 225.17 224.72 0.200249199003199 1 البنك الأهلي المصري الرابع 100 282.21046 281.66624 0.193214493863374 2 بنك HSBC مصر 100 374.27874 373.560971 0.192142395946399 3 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 34.87507 34.80848 0.191303958115947 4 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.44753 11.42579 0.19027130727942 5 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 530.25 529.27 0.185160693030026 6 بنك بلوم مصر النقدي 100 374.37 373.68 0.184649967886962 7 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 34.73515 34.67124 0.184331451658492 8 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 371.8944 371.2104 0.184262078864177 9 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 37.61329 37.54423 0.183943045309493 10 بنك الاسكندرية النقدي 10 48.6444 48.5553 0.183502109965328 11 MID BANK 2 1000 1006.0349 1004.1922 0.183500728247046 12 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1052.98 1051.06 0.182672730386474 13 بنك مصر النقدي 10 56.15754 56.05519 0.182587910236312 14 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 35.903 35.8385 0.179974050253206 15 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 467.025 466.19 0.179111521053643 16 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 36.90987 36.84389 0.179079896286728 17 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 458.4552 457.6374 0.178700429641453 18 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 35.7087 35.64574 0.176626996662145 19 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 301.8899 301.3606 0.175636762071762 20 بنك EGB ثراء 10 23.2738 23.2332 0.174749926828854 21 بنك أبوظبي الوطني 100 261.22602 260.77327 0.173618254662366 22 بنك SAIB النقدي 10 23.61876 23.57788 0.17338284867003 23 بنك عودة النقدي 10 37.13027 37.06601 0.173366380681396 24 “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 10.70953 10.69116 0.171824198683781 25 مصر للتأمين 10 23.12861 23.08895 0.171770478952043 26 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1454.78 1452.31 0.170073882297858 27 التجاري وفا بنك 1000 1941.6492 1938.4003 0.167607279053767 28 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 34.2072 34.2068 0.0011693581393146 29 صناديق الدخل الثابت “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 281.75 280.18 0.560354058105501 1 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 270.17202 269.13395 0.385707563092634 2 “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 30.46738 30.40233 0.213963863953846 3 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 384.76 384.04 0.187480470784286 4 البنك الأهلي الثامن 1000 1925.1306 1922.236 0.150585047829707 5

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق آروب للتأمين المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.2 بقيمة 225.17 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الرابع فى المركز الثاني بـ%0.193 بنحو 282.21 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك HSBC – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.192 يسجل 374.27 جنيه، للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بالمركز الرابع بارتفاع %0.191 بقيمة 34.87 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق إن آى كابيتال «سيولة» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.19 وبسعر 11.44 جنيه للوثيقة.

«الثابت» يتقدم بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق بنك القاهرة «الثابت» أعلى نسبة صعود بـ%0.56 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته الى 281.75 جنيه.

وحل صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» فى المركز الثاني بـ%0.38 ليصل سعر وثيقته إلى 270.17 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثالث بـ%0.21 وبسعر 30.46 جنيه للوثيقة الواحدة.

«نعيم» هلال «الإسلامية»

وسيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي– وتربع صندوق نعيم مصر على عرش الأكثر صعودا بنسبة ارتفاع %6.63 وبلغ سعر وثيقته 121.7جنيه.

وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» – المركز الثانى – بارتفاع %5.81 وبلغ سعر وثيقته 77.47 جنيه، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولي «أمان» – بالمركز الثالث – بـ%5.02 بقيمة 100.8 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك البركة فى المركز الرابع بنسبة %5.01 وبسعر 99.92 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربي «هلال» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%4.9 وبلغ سعر وثيقته 198.53 جنيه.

وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.181 بقيمة 288.07 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الاسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.18 مسجلا 212.73 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.163 ليصل سعر الوثيقة إلى 129.36 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ%4.27 لتصل إلى 87.84 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%2.46 لتصل إلى 134.19جنيه.

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 24 يوليو سعر الوثيقة في 17 يوليو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى نعيم مصر 100 121.7 114.13 6.633 1 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 77.47 73.21 5.819 2 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 100.8 95.98 5.022 3 بنك البركة مصر 100 99.92 95.15 5.013 4 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 198.53111 189.24828 4.905 5 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 14.8177 14.1261 4.896 6 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 130.73857 124.69348 4.848 7 بنك مصر الرابع 100 77.66 74.14 4.748 8 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 16.5812 15.83015 4.744 9 الصناديق النقديه الاسلامية “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 288.07 287.55 0.181 1 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 212.7334 212.3521 0.180 2 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 129.36 129.15 0.163 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 87.84 84.24 4.274 1 صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 134.1917 130.9661 2.463 2

تقدم كبير لـ«تحديد الأصول» ومحدود لـ «حماية رأس المال»

وسيطر المسار الصاعد على وثيقتى صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» فى المقدمة بنسبة %5.63 ووصل سعر وثيقته إلى 149.22 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثاني، بنسبة %5.27 وبسعر 109.87 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 229.49 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.72 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 536.53 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.13 لتصل إلى 16.86 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

-1 افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

-2 يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم

-3 معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من.5-1

– ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 17/7/2022 الى 24/7/2022