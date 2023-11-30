ارتفاع قروض القطاع المصرفي إلى 4.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي

ارتفعت إلى نحو 4.92 تيرليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 4.85 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.

أرصدة الإقراض

وسجلت القروض للحكومة نحو 2.16 ترليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.11 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023. أما عن القروض لغير الحكومة سجلت نحو 2.75 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.73 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

وارتفعت ودائع القطاع المصرفي، إلى نحو 9.71 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مرتفعة من 9.61 تريليون جنيه خلال يوليو 2022.

وسجلت الودائع الحكومية نحو 2.179 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 2.19 تريليون جنيه خلال يوليو الماضي، فيما سجلت الودائع غير الحكومية نحو 7.539 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مرتفعة من 7.42 تريليون جنيه في يوليو 2023.