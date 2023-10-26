ارتفاع قروض القطاع المصرفي إلى 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي

كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي ارتفاع أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 4.718 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.490 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 1.227 تريليون جنيه.

قروض القطاع المصرفي

واستحوذت القروض الحكومية على 2.020 تريليون جنيه مقارنة بـ 4.4 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقسمة إلى 1.076 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 943.9 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

ورصد التقرير تسجيل أرصدة القروض لغير الحكومة 2.698 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل تريليون جنيه بنهاية 2.650 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقسمة إلى 2.253 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 444.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

ارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى نحو 13.79 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 13.48 تريليون جنيه خلال مايو 2023.