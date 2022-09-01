ارتفاع قروض عملاء البنك العربي الإفريقي إلى 5.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول

كشفت القوائم المالية للبنك العربي الإفريقي الدولي عن ارتفاع محفظة قروض العملاء إلى 5.136 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 5.014 مليار دولار بنهاية 2021.

وأضافت القوائم أن إجمالي أصول البنك سجل نحو 13.988 مليار دولار نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 15.344 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

كما سجلت ودائع العملاء بالبنك نحو 9.791 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقابل 10.165 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

ارتفعت صافي أرباح البنك إلى 90.498 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022، مقابل 70.662 مليون دولار بنهاية يونيو 2021.