ارتفاع في سعر بيتكوين أمام الدولار والجنيه المصري

شهد سعر صرف بيتكوين الرقمية المشفرة، خلال تعاملات اليوم السبت 22-5-2021 ، ارتفاع الان على البورصات العالمية المتعاملة مع البيتكوين ، وذلك مقابل الدولار و الجنيه المصري ، حيث ارتفع سعر الصرف بنحو 1986 دولار عن سعر أمس الجمعة ، و بنحو 31 الف و 7 جنيهات مقابل الجنيه المصري عن سعر أمس .

وسجلت عملة بيتكوين ارتفاع أمام الدولار لتصل الان الي 37 ألفا و 902 دولاراً بدلا من 35 ألفًا و916 دولارًا سعر أمس الجمعة .

كما ارتفع سعر صرف البيتكوين مقابل الجنيه المصري الآن لتصل إلي 593 ألف و527 جنيه، مقابل سعر أمس والذي بلغ 562 ألفًا و457 جنيهًا امس الجمعة.

وتشهد عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل لحظي متواصل .