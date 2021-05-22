بنـــوك

ارتفاع في سعر بيتكوين أمام الدولار والجنيه المصري

سعر الصرف الان 37.9 الف دولار و 593.5 ألف جنيه مصري
محمد مجدي 9:47 م, السبت, 22 مايو 21 9:47 م, السبت, 22 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد سعر صرف بيتكوين الرقمية المشفرة، خلال تعاملات اليوم السبت 22-5-2021 ، ارتفاع الان على البورصات العالمية المتعاملة مع البيتكوين ، وذلك مقابل الدولار و الجنيه المصري ، حيث ارتفع سعر الصرف بنحو 1986 دولار عن سعر أمس الجمعة ، و بنحو 31 الف و 7 جنيهات مقابل الجنيه المصري عن سعر أمس .

اقرأ أيضا  ارتفاع سعر بيتكوين اليوم أمام الدولار والجنيه المصري

وسجلت عملة بيتكوين ارتفاع أمام الدولار لتصل الان الي 37 ألفا و 902 دولاراً بدلا من 35 ألفًا و916 دولارًا سعر أمس الجمعة .

كما ارتفع سعر صرف البيتكوين مقابل الجنيه المصري الآن لتصل إلي 593 ألف و527 جنيه، مقابل سعر أمس والذي بلغ 562 ألفًا و457 جنيهًا امس الجمعة.

وتشهد عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل لحظي متواصل .

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21-5-2021 في البنوك المصرية

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم يختتم تعاملاته مستقرا

منى صلاح 7:00 م, السبت, 22 مايو 21

أسعار العملات اليوم تستقر بنهاية التعاملات

منى صلاح 5:55 م, السبت, 22 مايو 21

استقرار سعر اليورو اليوم 22-5-2021 في البنوك المصرية

أحمد الكومي 4:46 م, السبت, 22 مايو 21

سعر الدولار اليوم يستقر في نهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 4:37 م, السبت, 22 مايو 21

استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم

فاطمه امام 4:04 م, السبت, 22 مايو 21

أسعار العملات اليوم السبت 22-5-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 12:05 م, السبت, 22 مايو 21