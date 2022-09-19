ارتفاع في سعر السكر اليوم في الجملة والتجزئة

شهد سعر السكر اليوم ارتفاع بشكل ملحوظ، لدي تجار الجملة والتجزئة، وذلك خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث شهدت أسعار السكر الفترة الماضية، عدم استقرار في حركة البيع والشراء، نتيجة عدم استقرار الأسواق والبورصات العالمية، لاستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا.

‏وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة أن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية ‏بمصر آمن تمامًا بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن الـ6 أشهر، ‏موضحًا أن الاكتفاء الذاتي ‏من السكر وصل الى 90%، ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط.

وبلغ سعر طن السكر الأبيض 14 ألف و250 جنيهًا، بعد أن كان بسعر 14 ألف و200 جنيهًا خلال تعاملات اليومين الماضيين، بزيادة قدرها 50 جنيهًا، وذلك لدي تجار الجملة، وشركات التعبئة.

بينما يتراوح سعر كيلو السكر للمستهلك من 16 إلي 20 جنيهًا للمعبأ، بينما توجد بعض المحال التجارية الكبري تقوم بعمل تخفيضات على سعر كيلو السكر ليصل إلي المستهلك بـ15 جنيهًا.