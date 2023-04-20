ارتفاع في أسعار تجزئة مواد البناء خلال يناير الماضى (جراف)

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا عن أسعار مواد البناء لشهر يناير الماضى، مشيرا إلى أهميتها الكبرى لدراسة التغيرات الاقتصادية التى تحدث بصفة مستمرة وتساعد في رسم السياسات وإتخاذ القرارات على أسس علمية سلمية مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد الجهاز بأنه نظرًا لما يشهده السوق المحلى منذ فترة من نمو الاستثمارات في المشروعات العقارية والذى يترتب عليه زيادة الطلب على مواد البناء، وبالتالى زيادة أسعارها بطريقة متلاحقة وسريعة كان لابد من إصدار هذه النشرة الشهرية لخدمة متخذى القرار.

وأشار التقرير والذى حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أنه بلغ متوسط أسعار بيع حديد التسليح المبروم لمقاسات (16مم، 13مم، 10مم) نحو 26.93 ألف جنيه للطن خلال يناير الماضى مقابل 24.30 ألف جنيه في ديسمبر 2022 بارتفاع قدره 10.8%.

بينما كان متوسط سعر البيع على أساس سنوى 15.38 ألف جنيه في يناير 2022 بنسبة زيادة قدرها 75.1% وذلك وفقًا لبيانات التعبئة والإحصاء.

وتابع الجهاز أن متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادى المعبأة في شيكارة (50 كجم) بلغ 89.31 جنيه في يناير الماضى مقابل 82.44 جنيها في شهر ديسمبر 2022 بنسبة ارتفاع 8.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 51.02 جنيه في يناير 2022 بزيادة 75.1%.

وسجل متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة (1) للمتر المكعب 7 الآف حنيه في يناير الماضى مقابل 5.91 ألف جنيها في ديسمبر 2022 بارتفاع 19%، بينما شهد متوسط سعر البيع على أساس سنوى 4.60 ألف جنيه في يناير 2022 بزيادة 53%.

وأضافت التعبئة والإحصاء، أنه بلغ متوسط سعر بيع الزجاج المسطح المنقوش قياس 3 مم أبيض للمتر المسطح نحو 150.48 جنيه في يناير الماضى مقابل 123.61 جنيها خلال ديسمبر 2022 بنسبة زيادة 21.7%.

ولفتت الإحصاء إلى أن متوسط سعر البيع وصل إلى 94.78 جنيه في شهر يناير 2022 بنسبة زيادة قدرها 58.8%.

وشهد متوسط سعر بيع الرمل 3 م نحو 121.02 جنيه في يناير الماضى مقابل 121.02 جنيها خلال ديسمبر 2022 دون تغير في الأسعار، بينما وصل متوسط سعر البيع إلى 102.11 جنيه في يناير 2022 بارتفاع قدره 18.5%.

وذكر جهاز الإحصاء، أن متوسط سعر بيع السيراميك أرضية درجة أولى مقاس 30 x20 سمك 10مم، بلغ نحو 91.97 جنيه للمتر المسطح في يناير الماضى مقابل 90.22 جنيها خلال ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 1.9%.

بينما شهد متوسط سعر البيع على أساس سنوى زيادة قدرها 14% بنحو 80.66 جنيه خلال يناير 2022، مقارنة بنفس الشهر من العام الجارى.

وأوضحت الإحصاء، أن متوسط سعر بيع الرخام (حاتمية 3 سم) بلغ نحو 346.67 جنيه للمتر المسطح في يناير الماضى، مقابل 302.56 جنيها في ديسمبر 2022 بزيادة 14.6%.

وسجل متوسط سعر البيع على أساس سنوى نحو 268 جنيه للمتر المسطح خلال يناير 2022، بزيادة قدرها 29%.

وأكد التقرير زيادة نسبة التغير السنوي لمتوسط بيع أسعار مواسير المياه من البلاستيك قطر 2/1 بوصة بنسبة 34.7%، وقطر 4/3 بوصة بنسبة 26.9% وذلك في يناير 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الجارى.

فيما شهدت متوسط أسعار بيع مواسير المياه الحديدى قطر4/3 بوصة ارتفاعًا في يناير 2022 بنسبة 24%، وقطر 1 بوصة بنسبة 23.3% وذلك مقارنة بنفس الشهر من يناير 2023.