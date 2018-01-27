ارتفاع في أسعار الطماطم والبسلة

الصاوي أحمدتواصل أسعار الخضراوات والفاكهة، ارتفاعها بالسوق القطاعي، وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلى 3 جنيهات بدلاً من 2 الأسبوع الماضي – كمتوسط - والبطاطس مستقرة عند 3.5 جنيه للكيلو،وأكد تجار في سوق بولاق الدكرور، أن سعر الكوسة 5 جنيهات، والخيار 4، والبصل 4، والبسلة 6 بدلاً من 5 جنيهات،

الصاوي أحمد

تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة، ارتفاعها بالسوق القطاعي، وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلى 3 جنيهات بدلاً من 2 الأسبوع الماضي – كمتوسط – والبطاطس مستقرة عند 3.5 جنيه للكيلو،

وأكد تجار في سوق بولاق الدكرور، أن سعر الكوسة 5 جنيهات، والخيار 4، والبصل 4، والبسلة 6 بدلاً من 5 جنيهات، والطماطم “الشيري” 6.5.

ولفتوا إلى أن سعر الباذنجان 4 جنيهات، والفلفل 6، والفاصوليا 5، والليمون 9، وبدأ سعر الكرنب من 4 حتى 10 جنيهات للواحدة، والفلفل الألوان يتراوح بين 7 إلى 12 جنيهًا.

كانت أسعار الخضراوات بالسوق القطاعي والجملة، قد شهدت ارتفاعًا، بسبب قلة “العروة” -المحصول- خلال فصل الشتاء، مع زيادة الطلب وتعطل حركة نقل المحاصيل بسبب سوء الأحوال الجوية.