ارتفاع %30 فى مبيعات «المصرية الأمريكية للصناعات الهندسية والمعدنية»

سجلت مبيعات الشركة المصرية الأمريكية للصناعات الهندسية والمعدنية ارتفاعًا بنسبة 30 % منذ مطلع العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

قال أمين أبو كرات، نائب رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات لجريدة المال«، إن مبيعات الشركة سجلت 360 مليون جنيه للعام الماضي2021 ، تشمل السوق المحلية والصادرات.

وأضاف أن الشركة تقوم بطرح نحو %40 من إجمالى منتجاتها فى السوق المحلية، والباقى للتصدير.

كما تعمل الشركة المصرية الأمريكية للصناعات الهندسية والمعدنية فى صناعة أوانى الطهى.

وتم إنشاء الشركة عام 2007 فى المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد على مساحة 13 ألف متر مربع، باستثمارات مصرية أمريكية برأسمال 350 مليون جنيه، ارتفعت حاليًّا إلى 700 مليون جنيه، ويستحوذ الجانب الأمريكى على %70 من ملكيتها.

وأكد أبو كرات أن الشركة تصدر منتجاتها لعدة دول، منها فى المرتبة الأولى «السعودية»، يليها «الجزائر، والمغرب»، ثم «الكونغو»، و«جنوب أفريقيا».

وتعتمد الشركة على 4 مراحل فى عملية التصنيع ، وهى «الحقن، الصنفرة، الدهانات، والتعبئة»، وللمرة الأولى فى مصر تستخدم الشركة الحقن فى تصنيع أوانى الطهى، وُينتج المصنع أوانى طهى مطلية بالبورسلين والجرانيت والسيراميك.

وأوضح أبو كرات أن الشركة تخطط لزيادة حجم مبيعاتها خلال العامين المقبلين 2023/ 2024 بنسبة لا تقل عن %30، وذلك من خلال عدة محاور أولها التوسع فى قاعدة صادراتها من خلال اختراق أسواق واعدة منها دول«الكوميسيا».

والمحور الثانى يتضمن إضافة خطى إنتاج بأحدث الإمكانيات خلال العام القادم، بتكلفة 15 مليون جنيه، لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 100 طن يوميًّا، مما يساهم فى الوفاء بتغطية احتياجات السوق المحلية، خاصة مع قلة المعروض من منتجات أوانى الطهى المستوردة إثر قرار الاعتمدات المستندية، الأمر الذى ساهم زيادة الطلب على المنتج المحلى .

وكان أبو كرات قد صرح سابقًا لجريدة المال عن اعتزام الشركة المصرية الأمريكية للصناعات الهندسية والمعدنية، إنشاء مصنع جديد لها متخصص للإنتاج الزجاج الحرارى، وزجاج المائدة باستثمارات 20 مليون دولار كمرحلة أولى، ومن المقرر بدء التشغيل فى نهاية 2024 .

وأشار أبو كرات فى تصريحاته إلى أن المصنع الجديد سيكون الوحيد المتخصص فى إنتاج الزجاج الحرارى فى مصر، مضيفًا أن الشركة نفذت كافة التصميمات الهندسية من خلال أكبر المكاتب الاستشارية المعتمدة.