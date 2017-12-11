ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 5.1 مليار دولار فى الربع الأول

❐ سعر الصرف يقلص مدفوعات المصريين على السفر للخارج بنسبة %41.3 2.7 مليار دولار إيرادات السياحة محمد سالم ارتفع فائض ميزان المدفوعات- صافى معاملات مصر مع العالم الخارجى- إلى 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل…

❐ سعر الصرف يقلص مدفوعات المصريين على السفر للخارج بنسبة %41.3

2.7 مليار دولار إيرادات السياحة



محمد سالم

ارتفع فائض ميزان المدفوعات- صافى معاملات مصر مع العالم الخارجى- إلى 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 1.9 مليار فى الفترة ذاتها من العام السابق.

جاء الارتفاع مدفوعا بإقبال الأجانب على الاستثمار فى أذون الخزانة المحلية، وتحسن فى الصادرات، وعائد السياحة، وقناة السويس، مقابل تراجع فى مدفوعات السفر للخارج .

قال البنك المركزى فى بيانه عن آداء ميزان المدفوعات، إن الأجانب حققوا صافى مشتريات فى أذون الخزانة المحلية بـ7.4 مليار دولار، خلال الفترة ( يوليو – سبتمبر 2017)، مقابل 55 مليون دولار فقط، فى الفترة نفسها من العام السابق.

كشف المركزي عن تراجع عجز الحساب الجارى بمعدل %65.7 ليقتصر على 1.6 مليار دولار، وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ 6.2 مليار دولار.

انخفض عجز الميزان التجارى بمعدل %5، خلال الربع الأول إلى 8.9 مليار دولار، من 9.4 مليار دولار فى فترة المقارنة، محصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية، بقيمة 578 مليون دولار، وارتفاع المدفوعات عن الواردات بـ 103.7 مليون دولار.

صعدت حصيلة الصادرات إلى 5.8 مليار دولار، موزعة بواقع 1.8 مليار دولار صادرات بترولية، و4.1 مليار دولار غير بترولية، “انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف” وفق نص البيان، بينما سجلت مدفوعات الواردات ارتفاعا طفيفا بـ 103 ملايين دولار فقط، مسجلة 14.8 مليار دولار .

قال البنك المركزى المصرى، إن مدفوعات السفر فى الخارج بلغت 694.3 مليون دولار، خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام المالى 2017 – 2018 مسجلة انخفاضا قدره %41.3 عن الفترة ذاتها من العام السابق، بينما حققت متحصلات السفر (إيرادات السياحة) 2.7 مليار دولار.

أشار إلى أن تراجع مدفوعات السفر ساهم فى تحقيق مضاعفة فائض ميزان الخدمات إلى 2.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .

كشف عن أن تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج إلى 289.4 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 767.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها مع العام الماضى.

حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، صافى تدفق للداخل قدر بـ 6.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 7.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، نتيجة لتحقيق الاستثمار الأجنبى المباشر إجمالى تدفق للداخل بـ 3 مليارات دولار، حين سجل إجمالى التدفق للخارج 1.4 مليار دولار، سجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 1.6 مليار دولار، نتيجة أساسية لزيادة صافى الاسثتمار فى قطاع البترول بمعدل %84.2 .

أشار البنك المركزى إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بـ 1.6 مليار دولار، ساهم فى صعود صافى التحويلات الجارية بنسبة %37، إلى 6 مليارات دولار مقابل 4.4 مليار دولار .