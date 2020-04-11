ارتفاع فائض النشاط بتأمينات الحياة بنسبة 7.6% خلال العام المالي الماضي (جراف)

قفزت قيمة فائض النشاط بتأمينات الحياة إلى 180.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012 بنسبة نمو 370.6% عن العام السابق

ارتفعت قيمة فائض النشاط بتأمينات الحياة بنسبة 7.6% خلال العام المالى الماضى 2018/2019 لتبلغ 1.9 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، وذلك وفقا للكتائب السنوى الإحصائى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وشهدت العشر سنوات الماضية ارتفاعا فى حجم فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة من 140.9 مليون جنيه خلال العام المالى 2009/2010، إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 بنسبة نمو 1266.1% خلال تلك الفترة، وقد انخفضت قيمة فائض النشاط التأمينى بنشاط الحياة بنسبة 72.7% خلال العام المالى 2010/2011 لتبلغ 38.4 مليون جنيه.

370 % نموًا في فائض النشاط بتأمينات الحياة خلال 2012

وقفزت قيمة فائض النشاط بتأمينات الحياة إلى 180.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012 بنسبة نمو 370.6% عن العام السابق، وواصل فائض النشاط التأمينى فى شركات تأمينات الحياة صعوده إلى 228.4 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2013 وبنسبة نمو 26.4% عن العام السابق، وشهد العام المالى 2013/2014 ارتفاعا فى فائض نشاط تأمينات الحياة بنسبة 139.9% لتبلغ قيمتها 547.9 مليون جنيه.

تراجع فائض النشاط التأمينى بنسبة 2% فى 2016

وواصل فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة صعوده إلى 773.8 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015 وبنسبة نمو 41.2%، بينما انخفضت قيمة فائض النشاط التأمينى فى نشاط الحياة خلال العام المالى 2015/2016 بنسبة انخفاض -2% لتبلغ قيمته 758.6 مليون جنيه.

فيما قفزت مؤشرات فائض النشاط التأمينى فى شركات الحياة إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 بعد تعويم الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016 بقرار من البنك المركزى المصرى، وبنسبة نمو 122.1%، وواصل فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين على الحياة صعوده إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 وبمعدل نمو 6.2%، فيما بلغت قيمة فائض النشاط التأمينى فى نشاط الحياة 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019، وبمعدل نمو 7.6% عن العام السابق له.

الجراف التالى يبين تطور حجم فائض النشاط التأمينى فى شركات تأمينات الحياة خلال الفترة من 2009/2010 وحتى عام 2018/2019 (القيمة بالمليون جنيه).