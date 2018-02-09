ارتفاع فائض الكهرباء الليلة إلى 11.5 ألف ميجاوات

عمر سالم كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة، يصل إلى نحو 11515 ميجاوات، كما أن هناك تراجعًا فى الاستهلاك، الليلة، بنحو 2400 ميجاوات، مقارنة بأمس. وأكد أن أعلى حمل للشبكة القومية،…

عمر سالم





كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة، يصل إلى نحو 11515 ميجاوات، كما أن هناك تراجعًا فى الاستهلاك، الليلة، بنحو 2400 ميجاوات، مقارنة بأمس.

وأكد أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 24.6 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.30 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك خلال الساعة 5 صباحًا.

وتوقّّع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لنحو 22200 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج لنحو 34150 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار، أمس، ولن يتم قطعه اليوم.

وأوضح أن إجمالى الطاقة المنتجة، أمس، بلغ نحو 508.57 جيجاوات ساعة، كما يبلغ إنتاج الطاقة باستخدام الغاز نحو 79%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لنحو 10.76% فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لنحو 8.65%، وتشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1.6%.