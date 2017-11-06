ارتفاع عوائد السندات السعودية

خالد بدر الدين: ارتفعت هوامش السندات الدولية السعودية قليلا في التعاملات المبكرة في بورصة لندن اليوم، بعد الحملة التي شنتها الحكومة لمكافحة الفساد، واحتجزت خلالها عشرات الشخصيات البارزة في الساحة السياسية، وقطاع الأعمال بالمملكة. وارتفع هامش السندات السيادية السعودية لأجل…



خالد بدر الدين:



ارتفعت هوامش السندات الدولية السعودية قليلا في التعاملات المبكرة في بورصة لندن اليوم، بعد الحملة التي شنتها الحكومة لمكافحة الفساد، واحتجزت خلالها عشرات الشخصيات البارزة في الساحة السياسية، وقطاع الأعمال بالمملكة.

وارتفع هامش السندات السيادية السعودية لأجل 30 عاما استحقاق 2046 بحوالى خمس نقاط أساس، غير أن المتعاملين أكدوا أن النشاط كان هادئا، ولا يوجد هلع.

وذكرت وكالة رويترز إن الريال السعودي هبط قليلا في سوق العقود الآجلة، وبلغت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام 183 نقطة، ليسجل أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر الماضى، مقارنة مع 115 نقطة عند إغلاق نهاية الأسبوع، وتظل العقود دون أعلى مستوياتها هذا العام البالغ حوالى 400 نقطة.

