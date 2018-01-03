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ارتفاع عوائد أذون الخزانة 6 أشهر وعام 0.15%

خالد بدر الدين أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في مزاد اليوم الأربعاء بحوالى 0.15%، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 12 شهرًا بحوالى 0.497%. وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140%  من 18.990% في المزاد ال
8:20 م, الأربعاء, 3 يناير 18 8:20 م, الأربعاء, 3 يناير 18

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خالد بدر الدين

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في مزاد اليوم الأربعاء بحوالى 0.15%، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 12 شهرًا بحوالى 0.497%.

وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140%  من 18.990% في المزاد المماثل السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 18.186% من 17.689%  في المزاد السابق.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ حررت سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وهو ما يشجع المستثمرين على شراء أدوات الدين.

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