ارتفاع عوائد أذون الخزانة 6 أشهر وعام 0.15%

خالد بدر الدين أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في مزاد اليوم الأربعاء بحوالى 0.15%، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 12 شهرًا بحوالى 0.497%. وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140% من 18.990% في المزاد ال

خالد بدر الدين

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في مزاد اليوم الأربعاء بحوالى 0.15%، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 12 شهرًا بحوالى 0.497%.

وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140% من 18.990% في المزاد المماثل السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 18.186% من 17.689% في المزاد السابق.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ حررت سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وهو ما يشجع المستثمرين على شراء أدوات الدين.