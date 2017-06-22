ارتفاع عوائد أذون الخزانة أجل 3 سنوات إلى 18.382%

صعد متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 سنوات إلى 18.382% فى عطاء البنك المركزى المصرى أمس بزيادة 0.111% عن عطاء 12 يونيو الماضى الذى بلغ فيه متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 سنوات 18.271%.

ولكن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 7 سنوات هبط من 18.377 % فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 18.346% فى عطاء نهاية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 0.031%.

وذكرت وكالة رويترز أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 182 يوما صعد إلى 20.413% أمس بالمقارنة مع 20.384% فى عطاء 15 يونيو الماضى، كما زاد أيضا متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 364 يوما إلى 20.390% من 20.307% حلال نفس الفترة.

وكانت ممتلكات الأجانب من أذون الخزانة الحكومة المصرية قفزت بحوالى 7% خلال الأسبوع الماضى لتصل إلى 164 مليار جنيه ( 9.09 مليار دولار ) كما ذكر سامى خلاف رئيس قسم الديون العامة بوزارة المالية.