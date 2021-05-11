ارتفاع عملة «الايثريوم» بأكثر من 350% خلال 2021 مسجلة أعلى مستوى فى تاريخها

أعلن موقع «كوينجيكو دوت كوم» الذى يتتبع بيانات العملات الرقمية أن قيمة عملة «الايثريوم الديجيتال» قفزت بأكثر من 350 % خلال 2021 لتتجاوز 3610 دولارا مسجلة أعلى مستوى فى تاريخها بفضل انتعاش التعاملات المالية اللامركزية (DeFi)، وتزايد التوقعات بتعديل قواعد العملات المشفرة خلال هذا الصيف.

وصعدت القيمة السوقية لعملة الايثريوم إلى أكثر من 410 مليارات دولار لتحتل المركز الثانى بعد البتكوين أكبر وأشهر عملة ديجيتال فى العالم والتى كسبت هذا العام %97 ليقترب سعرها من 65 ألف دولار فى منتصف شهر أبريل الماضى ، ولكنها خسرت منذ ذلك الحين %18، إلا أن قيمتها السوقية ما زالت أكثر من تريليون دولار.

9000 عملة مشفرة

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الايثيريوم ارتفع بأكبر نسبة ليتفوق على جميع العملات المشفرة هذا العام لتصبح ثانى أكبر عملة ديجيتال بين هذه العملات التى يبلغ عددها حاليا أكثر من 9000 عملة من أشهرها اللايتكوين والبينانس والدوجكوين والريبل والستيلار وغيرها.

لكن القيمة السوقية لأكبر 10 عملات مشفرة تتجاوز 1.8 تريليون دولار ، حيث تستحوذ على حوالى %81 من إجمالى التعاملات فى جميع العملات الديجيتال بقيادة البتكوين التى تعد الأقوى والأكثر انتشاراً ، والتى اخترعها عام 2008 شخص أو مجموعة من الأشخاص المجهولين ،وبدأ استخدامها عام 2009 عندما تم إصدار تطبيق التعامل فيها.

البينانس تستحوذ على 90 مليار دولار

وجاءت عملة البينانس فى المركز الثالث بسعر حوالى 500 دولار وبقيمة سوقية تقترب من 90 مليار دولار وتم إنشاء منصتها عام 2017 لتصبح فى مطلع 2018 أكبر منصة تداولية فى العالم من حيث حجم التداول اليومى وتسمح بالتعامل فى أكثر من 100 عملة رقمية مشفرة.

وساعد على انتشار التعاملات فى العملات الديجيتال منذ العام الماضى اهتمام الشركات والمؤسسات المالية العالمية بالتعامل فيها، ومنها شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية ،و مايكروسوفت لبرامج الكمبيوتر ، وفيزا للبطاقات الائتمانية ومطاعم كنتاكى وستارباكس وغيرها لتشهد العملات الديجيتال هذا العام انتعاشا غير مسبوق لدرجة أن مئات العملات الرقمية ظهرت هذا العام ليصل إجمالى قيمة جميع هذه العملات لما يقرب من تريليونى دولار.

انتعاش العملات الرقمية

ويتوقع خبراء العملات المشفرة فى العديد من المراكز البحثية العالمية استمرار ارتفاع سعر عملة البتكوين ليصل إلى 100 ألف دولار هذا العام ،بعد أن أعلنت شركات عالمية مثل تيسلا وفيزا أنها سمحت للمستهلكين باستخدام العملة الرقمية لشراء منتجاتها ،حيث تحاول الشركات العالمية تعزيز المدفوعات بالعملات الديجيتال من خلال مساعدة شركات التكنولوجيا المالية لتخفيف تعقيدات التعامل فى العملات المشفرة سواء للعملاء أوالمستهلكين.

الخبراء: مضاربة خطرة

ينتقد بعض الخبراء استخدام العملات الديجيتال ولاسيما عملة البتكوين التى شهدت تقابلت حادة ويرون أنها مجرد وسيلة مضاربة خطرة وسعرها معرض للمزيد من التقلبات الحادة التى تؤدى لخسائر فادحة ، لأنه إذا واصلت البتكوين الارتفاع الجنونى والانخفاض الشديد فقد تتكون منها فقاعة ضخمة يمكن أن تنهار فجأة وتسبب خسائر بالمليارات ولاسيما أن التقلبات فى أسعارها ستستمر طالما هناك مستثمرون يقبلون عليها ليرتفع سعرها المتوقع إلى مليون دولار أو ينهار إلى 1000 دولار مرة أخرى.

البتكوين يصعد 900 %

كانت البتكوين صعدت بنهاية 2017 لتبلغ 20 ألف دولار لتحقق مكاسب هائلة لمستثمريها الأوائل ثم انهارت إلى 3 آلاف دولار ولكنها زادت على مدار العام الماضى بحوالى 900 % ليقترب سعرها من 30 ألف دولار بالمقارنة مع 7 آلاف دولار فى العام السابق.

تغريدة إيلون ماسك ترفع «الدوجكوين» %8000

أما عملة الدوجكوين الديجيتال فقد قفزت بأكثر من %8000 منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بعد أن زادت بحوالى %300 فى منتصف شهر أبريل من 2021 وكسبت %90 فى جلسة واحدة مسجلة أعلى مستوى فى تاريخها بعد أن كتب الملياردير الأمريكى إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا تغريدة على تويتر يتوقع فيها ارتفاعها بسرعة الصاروخ.

كانت الدوج كوين العملة الرقمية صعدت بأكثر من %60 يوم 4 فبراير الماضى بعد أن كتب إيلون ماسك تغريدة يبدى فيها إعجابه بها لتصبح الآن من أفضل 10 عملات رقمية حيث تصل قيمتها السوقية إلى حوالى 40 مليار دولار وأضافت أكثر من 20 مليار دولار فى الشهر الماضى ولكن سعر عملة الدوج كوين مازال ضئيلا لا يزيد عن 55 سنتا.

خبراء العملات: مجرد فقاعة

يتوقع خبراء العملات الرقمية أن تتحول عملة الدوجكوين لفقاعة أخرى فى أسواق العملات الديجيتال مثل أسعار البتكوين التى تواصل تقلباتها السعرية منذ العام الماضى حتى الآن بفضل تدفق المستثمرين عليها.

ويرى برادلى كام الرئيس التنفيذى لشركة انستوبابل دومينز للتعاملات فى البلوكشين أن العملات المشفرة ليست مجرد عملات معدنية وأنما منظومة متكاملة تسمح باستخدام تطبيقات لشرائها وبيعها،و كذلك لشراء منتجات استهلاكية كالسيارات وغيرها من المنتجات المختلفة.

79 مليار دولار قروض العملات الرقمية

أشار موقع كراكين انتيليجينس للتعامل فى العملات الديجيتال إلى أن انتعاش هذه العملات جاء أساسا مع انتشار التمويلات اللامركزية ولاسيما مع عملة الاثيريوم التى تفضل التعاملات الشخصية حيث تسهل عملية الاقتراض وفقا لسعر فائدة يعتمد على العرض الطلب بعيدا عن البنوك التقليدية لدرجة أن إجمالى حجم هذه القروض ارتفع بحوالى 618 % من 11 مليار دولار فى أكتوبر 2020 إلى 79 مليار دولار يوم الجمعة الماضى.

المال- خاص