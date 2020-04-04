ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إسرائيل إلى 44 حالة

كانت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدرت تعليماتها بتقليص عدد فحوصات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"

أظهر تقرير وزارة الصحة في إسرائيل ، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد إلى 44 حالة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تجاوز عدد المصابين بالوباء 7500 شخص من بينهم نحو 115 شخصًا في حالة خطيرة، و98 على أجهزة التنفس.

وأوضحت الصحة في إسرائيل ، أن آخر وفيات (كورونا) هي مسنة تبلغ من العمر (88 عاما) توفيت في أحد مشافي مدينة تل أبيب، حيث كانت تعاني من أمراض مزمنة، مؤكدة أن معظم حالات الوفاة، هي لمسنين يعانون أمراضًا مزمنة.

وكانت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدرت تعليماتها بتقليص عدد فحوصات وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، بسبب نقص المعدات الطبية اللازمة، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي.

وشملت تعليمات وزارة صحة الاحتلال، خفض ساعات العمل في مراكز “افحص وسافر” التابعة لمنظمة نجمة داوود الحمراء، وتغيير برنامج عملها، حيث أن هذه المراكز بدأت تعاني من نقص في المعدات اللازمة لإجراء فحوصات.