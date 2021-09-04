سيـــاســة

ارتفاع عدد وفيات حادث أتوبيس السويس إلى 12 شخصا

والمصابون يصلون إلى 37
المال - خاص 1:58 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21 1:58 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

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قال مصدر مسؤول مرفق الأسعاف لوكالة أنباء الشرق الأوسطـ، إن عدد المصابين في حادث انقلاب حافلة ركاب “أتوبيس” سياحي بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة السويس بلغ 37 مصابا بينما ارتفع عدد الوفيات إلى ١٢ بينهم أطفال.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب اتوبيس تابع لإحدى شركات السياحة بالقاهرة قادم من شرم الشيخ يتضمن عددا من الأسر،

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وأوضح المصدر أن الحادث وقع على طريق “القاهرة_ السويس” اتجاه السويس، إذ انطلق الأتوبيس من القاهرة قاصدا مدينة شرم الشيخ في رحلة سياحية ويستقله عدد من الأسر.

وتابع المصدر أن الحادث وقع على مسافة 1 كيلومتر من كمين الكيلو 109، ومازالت جهود نقل المصابين جارية، وكذلك عدد الضحايا في الحادث والذى ارتفع نتيجة خطورة الحالات ووفاة بعضها فور وصولها المستشفى.

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بقلم المال - خاص

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