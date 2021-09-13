ارتفاع عدد وسطاء التأمين الأفراد وانخفاض خبراء المعاينة حتى نهاية يونيو (جراف)

ارتفع عدد وسطاء التأمين الأفراد فى سوق التأمين المصرية إلى 13611 وسيط تأمين فردى حتى نهاية يونيو الماضى مقابل 13295 وسيط فردى خلال نفس الفترة من العام الماضى، وشهدت تلك الفترة ارتفاع عدد شركات وساطة التأمين إلى 93 شركة وساطة مقارنة بـ 91 شركة وساطة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وشهدت تلك الفترة ارتفاع عدد شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إلى 31 شركة بنهاية يونيو الماضى مقابل 21 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

انخفاض خبراء المعاينة وتقدير الأضرار

وانخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الأفراد إلى 359 خبيرا بنهاية شهر يونيو الماضى مقارنة بـ 399 خبيرا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وأوضح تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن أسباب الانخفاض بصفة عامة ترجع إلى الشطب من سجلات الهيئة، وارتفع عدد شركاء خبراء التأمين الاستشاريون إلى 10 شركات بنهاية يونيو الماضى مقابل 9 شركات خلال نفس الفترة من العام الماضى.

الجراف التالى يوضح تطور عدد شركات التأمين بين يونيو 2020 ويونيو 2021.

الجراف التالى يبين تطور عدد مجمعات التأمين بين يونيو 2020 ويونيو 2021 .

الجراف التالى يوضح تطور عدد صناديق التأمين الحكومية بين يونيو 2020 ويونيو 2021 .

وارتفع عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى إلى 41 شركة بنهاية شهر يونيو الماضى مقابل 40 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وكذلك ارتفع عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات بنهاية يونيو الماضى مقاربنة بـ 5 مجمعات خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفع عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق بنهاية شهر يونيو الماضى، مقابل 5 صناديق خلال نفس الفترة من العام الماضى.

الجراف التالى يبين تطور عدد شركات وساطة التأمين بين يونيو 2020 ويونيو 2021 .

الجراف التالى يوضح تطور عدد وسطاء التأمين الأفراد بين يونيو 2020 ويونيو 2021 .

الجراف التالى يبين تطور عدد شركات المعاينة وتقدير الأضرار بين يونيو 2020 ويونيو 2021 .

الجراف التالى يوضح تطور عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الأفراد بين يونيو 2020 ويونيو 2021 .

ارتفاع عدد خبراء التأمين الاستشاريون

وبلغ عدد خبراء التأمين الاستشاريون الأفراد 371 خبيرا استشاريا بنهاية يونيو الماضى مقابل 367 خبيرا استشاريا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغ عدد خبراء التأمين الاكتواريين 50 خبيرا اكتورايا بنهاية شهر يونيو الماضى مقارنة بنفس العدد خلال نفس الفترة من العام الماضى.

الجراف التالى يبين تطور عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريون بين يونيو 2020 ويونيو 2021 .

الجراف التالى يوضح تطور عدد خبراء التأمين الاستشاريون الأفراد بين يونيو 2020 ويونيو 2021 .

الجراف التالى يبين تطور عدد الخبراء الاكتواريون بين يونيو 2020 ويونيو 2021 .