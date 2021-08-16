ارتفاع عدد مستخدمى «الإنترنت البنكي» لبنك مصر إلى 842 ألفا

قال إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك مصر، إن عدد المشتركين فى خدمة الإنترنت البنكى بمصرفه ارتفع إلى 842 ألفا بنهاية يوليو الماضي، مدفوعا بزيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن مصرفه نجح فى نشر 315.480 ألف نقطة بيع، عبر ماكينات» pos « بنهاية يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن بنك مصر وصل بشبكة ماكينات الصراف الآلى «ATM» إلى 3.826 ألف .

وأطلق البنك المركزى المصرى فى مايو 2020 مبادرة لتنشيط السداد الإلكتروني، عبر تمويل ونشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية (POS) من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكترونى عبر نقاط البيع الإلكترونية.

وأطلق البنك المركزى المصرى فى يونيو 2020 مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى بنحو 6500 كمرحلة أولى، فى إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا بهدف تيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التى تواجه المواطنين فى عمليات السحب والإيداع النقدى خاصة فى المحافظات.

وعلى مستوى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالبنك «BM Wallet» قال «درة» إن عدد عملائها وصل إلى 1.554 مليون عميل، مقابل 817 ألفا بنهاية أغسطس 2020.

وفيما يخص القروض، أوضح أن محفظة التجزئة المصرفية الخاصة ببنك مصر سجلت 67.875 مليار جنيه حتى 21 يوليو الماضي.

وتتوزع محفظة قروض التجزئة المصرفية داخل بنك مصر بواقع قروض تقليدية بقيمة 63.702 مليار جنيه، و2.368 مليار تمويلات إسلامية، و1.805 مليار قروض من خلال كروت الائتمان «Credit card».

وضمن خطة البنك للتحول الرقمى، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إنه من المتوقع إطلاق مصرفه الرقمى فى الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا التفاوض مع عدد من المستثمرين للمساهمة فيه.

وضمن خطة البنك لرقمنة خدماته المصرفية المقدمة للعميل أوضح «المغربي» أن حجم التمويلات عبر قرض «إكسبريس أون لاين» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع إلى 9 مليارات جنيه.

وأطلق بنك مصر قرض «إكسبريس أون لاين» فى سبتمبر 2020 وهو أول قرض رقمى متكامل فى مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «أون لاين» والأول من نوعه للتحول الرقمى المصرفى.