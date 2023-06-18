ارتفاع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في كوريا إلى 240 ألفًا

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن عدد أجهزة شحن السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية أظهرت بيانات اليوم الأحد 240 ألفًا، مع تزايد الإقبال على السيارات الصديقة للبيئة في البلاد، بحسب وكالة يونهاب.

قال النائب بارك سانغ-هيونك من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، نقلاً عن بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووزارة البيئة، إن أجهزة الشحن السريع مثلت 10.6% من 240,695 محطة شحن في كوريا الجنوبية بشهر مايو.

بالنظر إلى أجهزة الشحن غير المسجلة لدى السلطات، قد يكون العدد الفعلي لمحطات الشحن المتاحة أعلى مما تم الإبلاغ عنه.

وأظهر عدد أجهزة شحن المركبات الكهربائية في البلاد نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 330 فقط في عام 2015، وتجاوز 100,000 في عام 2021.

وحسب المنطقة، سجل إقليم كيونغكي المجاور لسيول، العدد الأكبر عند 60,873، تلته العاصمة بـ 42,619. بلغ العدد في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية 13,370.

وفيما يتعلق بنسبة أجهزة الشحن للسيارات الكهربائية، سجلت جزيرة المنتجع الجنوبية جيجو أدنى رقم قدره 0.277. بينما سجلت سيول وإقليم كيونغكي نسبتين متقاربتين وهما 0.66 و0.67 على التوالي.

وتفاخرت مدينة سيجونغ المركزية بأعلى نسبة، وهي 0.85.

وفي غضون ذلك، وصل عدد محطات التزود بوقود الهيدروجين إلى 244 محطة فقط الشهر الماضي، بارتفاع طفيف من 229 محطة في عام 2022.