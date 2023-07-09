ارتفاع عدد محطات رصد الزلازل لـ 55 محطة سجلت 272 هزة أرضية خلال 2021 بمصر

أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد محطات رصد الزلازل إلى 55 محطة بنهاية 2021، سجلت عدد هزات ارضية بنحو 272 داخل مصر خلال تلك الفترة.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، أن قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن السيول والامطار والحرائق بلغت 60 مليون جنيه خلال عام 2021.

وأفصح عن التقرير عن خريطة محطات رصد الزلازل، والتي ترأس تلك القائمة محافظة البحر الأحمر بعدد 12 محطة، ثم أسوان 11 محطة، يليها جنوب سيناء 10 محطات، والوادي الجديد 5 محطات.

كما تمتلك القاهرة عدد 2 محطة لرصد الزلازل، والجيزة 2 محطة، ومحطة واحدة فى الاسكندرية و أخري فى أسيوط و قنا.

حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث

وتابع التقرير أن حجم الخسائر الناجمة عن السيول والأمطار الغزيرة في الفترة من 2018 الى 2020 بلغت 326 مليون جنيه، حصل قطاع النقل على الحصة الأكبر بنحو 226 مليون جنيه، و 65 مليون جنيه لقطاع الكهرباء، و 26 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي، و 5 مليون لوزارة الزراعة و 4 مليون تخص وزارة السياحة والاثار.

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

ووفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي يُعد المعهد من أقدم المعاهد البحثية في مصر والوطن العربي وربما أفريقيا حيث تم إنشاؤه عام 1903 على قمة المرصد بحلوان، و يتبع المعهد عدد من المراصد الفلكية مثل مرصد القطامية الفلكي في صحراء القطامية ومرصد المسلات المغناطيسي بالفيوم ومرصد أبوسمبل المغناطيسي في جنوب مصر.

كما يوجد بالمعهد المركز الرئيسي للشبكة القومية لرصد الزلازل، ويتبعه عدد من المراكز الفرعية للزلازل على مستوى الجمهورية (الغردقة، مرسى علم، الواحات الخارجة، برج العرب) لاستقبال بيانات الزلازل من 80 محطة.

بالإضافة إلى المركز الإقليمي للزلازل بأسوان والذي يتبعه 15 محطة لرصد الزلازل وعدد من محطات البيزومترات. يضم المعهد أيضا في مقره بحلوان المرصد الشمسي ومحطات الطيف الشمسي والإشعاع الشمسي والطاقة الشمسية ومحطة رصد وتتبع الأقمار الصناعية.