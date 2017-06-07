ارتفاع عدد قتلى هجومي طهران

سكاي نيوزارتفعت حصيلة قتلى الهجومين اللذين وقعا في طهران إلى 13 شخصا، بحسب نائب وزير الداخلية الإيراني.ونقلت الإذاعة الإيرانية عن محمد حسين ذو الفقاري أن 43 شخصا أصيبوا في الهجومين.وكان مسؤول إيراني بارز قد كشف عن هوية المتورطين في الهجومين اللذين استهدفا قبر الخميني والبرلمان في العاصمة طهرا



سكاي نيوز

ارتفعت حصيلة قتلى الهجومين اللذين وقعا في طهران إلى 13 شخصا، بحسب نائب وزير الداخلية الإيراني.

ونقلت الإذاعة الإيرانية عن محمد حسين ذو الفقاري أن 43 شخصا أصيبوا في الهجومين.

وكان مسؤول إيراني بارز قد كشف عن هوية المتورطين في الهجومين اللذين استهدفا قبر الخميني والبرلمان في العاصمة طهران.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني رضا سيف اللهي في مقابلة مع التليفزيون الرسمي:” فيما يتعلق بهوية المهاجمين، فإنهم ينحدرون من مناطق في إيران وقد انضمو لداعش”.

واقتحم مهاجمون مسلحون ببنادق كلاشنيكوف مبنى البرلمان الأربعاء، وفجر أحدهم نفسه في الداخل، حسب ما قالت وكالات أنباء إيرانية.

وقامت مجموعة أخرى من المهاجمين، بينهم انتحاريان، باستهداف قبر الخميني الواقع على بعد 25 كلم جنوبي إيران.

ونقل التليفزيون الرسمي عن المرشد الإيراني علي خامنئي وصف التفجير والهجمات المسلحة التي وقعت في طهران بأنها مجرد “ألعاب نارية”.

وأضاف “هذه الألعاب النارية ليس لها أي تأثير على إيران.ستتلاشى قريبا…إنها أصغر من أن تؤثر على إرادة الأمة الإيرانية ومسؤوليها”.