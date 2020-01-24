ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 14 شخصًا وإصابة 270 آخرين

أعلنت سلطات إدارة الطوارئ بتركيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب شرقي البلاد وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصًا وإصابة 270 آخرين، نقلا عن سكاي نيوز.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان لها، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية من جراء الزلزال.

وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة كتوابع للزلزال على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

من جانبه، قال والي ألازيغ، تشاتين أوقطاي قلدريم، إن 225 مصابا من جراء الزلزال وصلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما أعلن والي ملطية، أيدين باروش، عن جرح 45 شخصا آخرين.

ووصف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الزلزال بأنه “هزة أرضية خطيرة” ألحقت أضرارا بالمباني.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية في سيفريجي، لكنه أوضح أن الزلزال ربما تسبب في خسائر بشرية في مناطق ريفية على مشارف المدينة.

وأضاف الوزير التركي أن القوات مستعدة لتقديم يد العون إذا ما طلب منها هذا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الزلزال تسبب في إثارة حالة من الذعر في صفوف المواطنين الذين فروا خارج منازلهم سعيا إلى السلامة.

وتقع تركيا على خط الزلزال، ففي عام 1999 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر إيزميت في غرب تركيا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص من بينهم نحو ألف في إسطنبول.