ارتفاع عدد قتلى تظاهرات إيران

عبد الغفور أحمد محسن، بعد عدة اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين، ورغم تفاوت التقديرات، فقد نقلت "مهر نيوز" الإيرانية شبه الرسمية عن مصادر محلية أن عدد القتلى تجاوز 10 أشخاص.ونقلت وكالة بلومبرج عن وكالة أنباء حزب العمال الإيراني، أن 4 أشخاص قتلوا ليل أمس الأحد، بينهم اثنان دهستهما شاحنة تا

عبد الغفور أحمد محسن



، بعد عدة اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين، ورغم تفاوت التقديرات، فقد نقلت “مهر نيوز” الإيرانية شبه الرسمية عن مصادر محلية أن عدد القتلى تجاوز 10 أشخاص.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وكالة أنباء حزب العمال الإيراني، أن 4 أشخاص قتلوا ليل أمس الأحد، بينهم اثنان دهستهما شاحنة تابعة لقوات فض الشغب، فيما قال التلفزيون الرسمي إن 10 أشخاص قتلوا بالأمس خلال اشتباك للشرطة مع “متظاهرين مسلحين” حاولوا اقتحام أقسام شرطة وقواعد عسكرية.

ولم يوضح تقرير التلفزيون أماكن القواعد والأقسام التي حاول المتظاهرون الاعتداء عليها، كما لم يقدم دليلا لدعم ادعاءاته.

يشار إلى أن التظاهرات انطلقت يوم الخميس الماضي من مدينة مشهد الإيرانية للاحتجاج على غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعية، لكنها لم تلبث أن توسعت في مدن أخرى، وطالت الاحتجاجات رموز دينية وسياسية في البلاد.