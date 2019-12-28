ارتفاع عدد الوفيات في حادث طريق بورسعيد دمياط إلى 23 حالة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن عدد الوفيات في الحادث الذي وقع على طريق “بورسعيد دمياط”، ارتفع إلى ٢٣ حالة، و6 حالات مصابة، بسبب اصطدام سيارة نقل ثقيل مسرعة بأتوبيس عمال يعملون بالمنطقة الحرة وقادمين من دمياط.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن السائق تم التحفظ عليه، ويتلقى العلاج بالمستشفى، موضحا أن السائق اخترق الجزيرة الوسطى للطريق، وأدى لحادث ضخم، موضحًا أن معظم العاملين من محافظة دمياط.

وأشار الغضبان إلى أن المحافظة تتقدم بخالص العزاء للأهالي، موضحا أنه سيتم تقديم مساعدة عاجلة لهم من خلال مبلغ مالي.