ارتفاع عدد الوثائق الملغاة بقطاع التأمين إلى 214 ألفا

مروة عبد النبى والشاذلى جمعةارتفع عدد وثائق التأمين الملغاة فى قطاع التأمين إلى 214 ألف وثيقة خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضى مقارنة بـ183 ألف وثيقة ملغاة خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 17%، وتركزت هذه الإلغاءات فى شركة "مصر للتأمين" فى نشاط الممتلكات وشركة "مصر لتأمينات الحياة"



مروة عبد النبى والشاذلى جمعة

ارتفع عدد وثائق التأمين الملغاة فى قطاع التأمين إلى 214 ألف وثيقة خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضى مقارنة بـ183 ألف وثيقة ملغاة خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 17%، وتركزت هذه الإلغاءات فى شركة “مصر للتأمين” فى نشاط الممتلكات وشركة “مصر لتأمينات الحياة” فى نشاط الحياة.

وأظهر تقرير الهيئة صباح اليوم أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات استحوذت على نسبة 74% من الوثائق الملغاة بإجمالى 158 ألف وثيقة ملغاة بنهاية يونيو مقابل 127 ألف وثيقة ملغاة خلال نفس الفترة من العام الماضى بينما استحوذ نشاط الحياة على 26% من عدد الوثائق الملغاة حيث بلغت 56 الف وثيقة بنهاية يوليو الماضى وهو نفس عدد وثائق الحياة الملغاة خلال فترة المقارنة دون تغيير.