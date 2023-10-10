ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 830 وإصابة 4250

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية والزوارق البحرية ارتفع إلى 830، إضافة إلى إصابة 4250.

يأتي هذا بينما اندلع حريق في سفن أمام شواطئ غزة بعد قصف إسرائيلي جديد يستهدف ميناء غزة أدى لاندلاع النيران.

وقبل ذلك، قال مسؤول من حركة حماس لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن عضوين في المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، هما جواد أبو شمالة وزكريا أبو معمر، قُتلا في غارة جوية على خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل أبو شمالة وأبو معمر قائلا إنهما سقطا في قصف الليلة الماضية.

وفي سياق آخر، أعلنت إسرائيل قتل 4 فلسطينيين تسللوا بحرا قرب قاعدة “زيكيم” اليوم.

ووقع اشتباك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حماس تسللوا بحرا قرب قاعدة زيكيم. وأضاف أن عدة إصابات وقعت في إحدى مستوطنات غلاف قطاع غزة بعد سقوط صاروخ.

صعود عدد القتلى الفلسطينيين

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن حادثا أمنيا يشهده شاطئ زيكيم بغلاف غزة، والسلطات تطلب من السكان الاحتماء.

إلى ذلك، دخلت عملية “طوفان الأقصى” التي تقودها حركة حماس ضد إسرائيل يومها الرابع، الثلاثاء، فيما لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر “العربية” و”الحدث” باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في غزة منذ الصباح الباكر، فيما أظهرت صور انتشار الدبابات الإسرائيلية في 20 موقعا على الأقل قرب غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي استعادة السيطرة “إلى حد ما”، على حدود غزة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي عددا غير مسبوق من جنود الاحتياط قوامه 300 ألف جندي، وفرض حصاراً على قطاع غزة، مما أثار مخاوف من أنه يعتزم شن هجوم بري ردا على هجوم حماس الأكثر جرأة ودموية منذ عقود.

وفيما ناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي لحماية المدنيين والطواقم الطبية في غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 788 بينهم 770 في قطاع غزة.

وتم إخلاء مقر المفوض العام للأونروا في غزة بعد تضرره جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس بطريقة “سيتردد صداها لأجيال”.

قصف صاروخي على عسقلان

وفيما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن قصف صاروخي جديد من غزة على عسقلان ومحيطها، أعلنت داخلية غزة عن قيام طائرات إسرائيلية بقصف بوابة معبر رفح مجددا.

وأودت الحرب – المستمرة منذ أربعة أيام – بحياة أكثر من 1600 شخص من الجانبين، وشهدت إسرائيل معارك بالأسلحة النارية في شوارع مدنها للمرة الأولى منذ عقود، وتحولت أحياء في غزة بأكملها إلى أنقاض.

وصعّدت حماس من وتيرة الصراع، وتعهدت بقتل الأسرى الإسرائيليين في حال استهدفت الهجمات الإسرائيلية المدنيين دون سابق إنذار. وقالت إسرائيل إن حماس وجماعات مسلحة أخرى في غزة تحتجز أكثر من 150 جنديا ومدنيا اختطفوا من داخل إسرائيل بعد أن فاجأ الهجوم جيشها وأجهزتها الاستخباراتية التي لطالما تفاخرت بقدراتها.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بوجود غارات إسرائيلية جديدة وعنيفة على غزة، صباح الثلاثاء، وذكر أن زوارق بحرية إسرائيلية جددت أيضا قصفها على ساحل مدينة غزة، فيما رصد نزوح مستمر للسكان من منازلهم.

“طوفان الأقصى”

جاءت هذه التطورات متزامنة مع عملية “طوفان الأقصى”، حيث بدأت فصائل فلسطينية في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.