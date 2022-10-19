ارتفاع عدد السفن العابرة قناة السويس بنسبة 12.8% في أغسطس 2022 (جراف)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال النشرة المعلوماتية الشهرية لـسبتمبر 2022، ارتفاع أعداد السفن العابرة قناة السويس بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة للقناة نحو 2125 سفينة في شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع 1884 سفينة في أغسطس 2021، بزيادة نحو 241 سفينة وبنسبة زيادة 12.8%.

وأشار الجهاز إلى أن إجمالي السفن العابرة توزعت بين 608 ناقلات بترول عبرت خلال هذا الشهر، مقابل 440 ناقلة بترول في شهر أغسطس عام 2021، بنسبة نمو 38%.

وأشار إلى عبور 1517 سفينة أخرى في شهر أغسطس الماضي، مقابل 1444 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة نحو 73 سفينة، بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

إيرادات قناة السويس تحقق أعلى عائد شهري بنسبة نمو 61.4%

يشهد منحني عائدات قناة السويس منذ بداية العام الجاري ارتفاعا متواليا؛ حيث ارتفعت إلى 14.2 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع 8.8 مليار جنيه في أغسطس من العام الماضي بزيادة بلغت 5.4 مليار جنيه، محققة أعلى عائد شهري بنسبة نمو 61.4% في أغسطس من العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

بلغ إجمالي ناقلات البترول التي مرت بقناة السويس خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية وهي “أبريل – مايو – يونيو” نحو 1650 نقالة بترول.

بينما كان إجمالي ناقلات البترول خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 1230 ناقلة بترول، بزيادة بلغت نحو 420 ناقلة بترول، بنسبة نمو 34.1%، وبذلك يتضح مساهمة ناقلات البترول في ارتفاع عائدات قناة السويس، في الفترة الأخيرة.

أسباب ارتفاع إيرادات قناة السويس

أرجع المهندس وائل قدور خبير النقل البحري، ارتفاع عائدات قناة السويس مؤخرًا، و تحقيقها أعلى إيراد شهري إلى عدة أسباب أهمها زيادة رسوم عبور قناة السويس أكثر من مرة، بداية من شهر فبراير الماضي بنسبة 6% ثم زيادة أخرى فى شهر مارس للرسوم الإضافية لعدة أنواع من السفن ثم إلغاء التخفيض لسفن الغاز المسال والذي يصل إلى 15% .

وأوضح خبير النقل أن من أهم الأسباب وراء زيادة إيرادات القناة لأرقام قياسية، هو ارتفاع أسعار البترول لتتعدى الـ 105 دولارات للبرميل، نتيجة الحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا، مما يجعل قناة السويس الاختيار الأول للسفن اقتصاديا توفيرا لتكاليف التشغيل.

وأضاف أن هناك زيادة أخرى في قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة «SDR» أمام الدولار وهى التي تحسب بها رسوم العبور، وأن سلاسل الإمداد العالمية مازالت تعاني من اضطراب خاصة بعد غلق ميناء شنغهاي، استمرارا لتداعيات كورونا.

يذكر أن قناة السويس تتعامل بنظام الـ SDR والذي يرتكز على سلة عملات دولية، وتقبل قناة السويس 10عملات في دفع رسومها وهي “الدولار الأمريكي ،الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني، الدولار الكندي، الكرونة السويدية، الكرونة الدانماركية، الكرونة النرويجية، الفرنك السويسري، اليوان الصيني” حيث تم تطبيق ذلك النظام بعد افتتاح القناة في عام 1975، بهدف حماية عائدات القناة من تقلبات العملات خاصة الدولار.

الحمولة الصافية لسفن قناة السويس ترتفع بنسبة 16.1%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة الحمولة الصافية للشاحنات والسفن العابرة في أغسطس 2022؛ من خلال قناة السويس بنسبة 16.1% مقارنة بحمولة نفس الشهر من العام الماضي.