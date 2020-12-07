أسواق عربية

ارتفاع عدد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120 % في المملكة

استمرار تمكين المرأة بالقطاع الصناعي سواء كعاملة أو مستثمرة
أيمن عزام 11:26 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 11:26 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) اليوم (الإثنين) ارتفاع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة تقارب 120 في المائة في الربع الأول من 2020.

    وقالت الهيئة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن عدد السعوديات العاملات في المدن الصناعية ارتفع من 7860 في نهاية العام 2018 إلى 17 ألف موظفة بنهاية الربع الأول من 2020.

أعداد السعوديات العاملات

    وقال المدير العام للهيئة خالد السالم، إن “مدن” مستمرة في تمكين المرأة بالقطاع الصناعي سواء كعاملة أو مستثمرة من خلال تهيئة بيئة نموذجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

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    وأضاف أن الهيئة جعلت القطاع الصناعي أكثر جذباً للعنصر النسائي من خلال منتجات وخدمات وحلول تمويلية مبتكرة تلائم دورهن الهام في الاقتصاد الوطني، منها إطلاق الواحات الصناعية التي تتميز بتوافر حاضنات أطفال وأماكن انتظار سيارات ومراكز طبية وترفيهية.

    وكشف السالم عن عزم الهيئة إقامة مؤتمر افتراضي تحت عنوان “سيدات الصناعة 2020” خلال الفترة من 22 -21 ديسمبر 2020.

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   وقال السالم إن العام المقبل 2021 سيشهد إطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة لتمكين الاستثمارات النسائية كتجربة هي الأولى في المملكة، وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.

    وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة.

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    كما تشرف على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

    ولا تقتصر الخدمات التي تقدم للمرأة على القطاع الصناعي فقط.

    وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر في منتصف العام الجاري، هناك زيادة مستمرة في مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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