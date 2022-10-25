ارتفاع عدد الرحلات الجوية بنسبة 50% خلال يوليو 2022 (جراف)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد رحلات قطاع الطيران المصري يرتفع إلى 27.8 ألف رحلة خلال شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 18.5 ألف رحلة في شهر يوليو 2021، بزيادة بلغت 9.3 ألف رحلة بنسبة زيادة تبلغ نحو 50%.

كما أوضح الجهاز المركزي أن قطاع الطيران المصري بدأ يشهد تعافيًا كبيرًا، حيث وصل، في يونيو السابق، إلى 24.5 ألف رحلة، مقابل 14.7 ألف رحلة في يونيو من العام الماضي، بنمو بلغ 67%.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الرحلات الجوية فإن هناك تراجعًا في النمو بلغ 3.3 ألف رحلة، بمقارنة رحلات شهر يوليو 2022 بـعدد رحلات يونيو من العام نفسه، بنسبة تراجع بلغت 13.5%.

ارتفاع عدد ركاب الطائرات بنسبة 71% خلال يوليو الماضي

كشفت وزارة الطيران المدني، من خلال بيانات النشرة المعلوماتية للجهاز المركزي سبتمبر 2022، ارتفاع عدد ركاب الرحلات الجوية خلال يوليو من العام الحالي حيث 3.6 مليون راكب، بنسبة ارتفاع 71% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

وذلك بفارق 1.5 مليون راكب مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، حيث أوضحت وزارة الطيران أن أعداد ركاب الطائرات في يوليو 2021 بلغ 2.1 مليون راكب.

كما بيّنت نشرة سبتمبر 2022 المعلوماتية تسجيل أعداد ركاب الرحلات الجوية في يونيو من العام الحالي، حوالي 3 ملايين راكب، بنسبة ارتفاع 88%، مقارنة بيونيو من العام السابق، حيث بلغ الفارق 1.4 مليون راكب.

ويتضح من ذلك تراجع أعداد ركاب الطائرات بنحو 0.6 مليون راكب، بنسبة انخفاض 20%، بمقارنة يونيو 2022 بشهر يونيو 2021.