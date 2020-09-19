ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة بمنطقة آثار سقارة إلى 27 (صور)

استمرارا لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للاثار بمنطقة آثار سقارة

أعلنت وزارة السياحة والآثار ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة بمنطقة آثار سقارة إلى 27 .

وقالت في بيان إنه هذا الاكتشاف استمرارا لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للاثار بمنطقة آثار سقارة.

وأوضحت أن الاسبوع الماضي تم الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، واستطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر آخر به 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا.

وتابعت: “مازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف و الاعلان عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة “.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار كان تفقد الكشف الاسبوع الماضي و حرص النزول إلى البئر مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكش.

كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية.