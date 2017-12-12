ارتفاع عجز الميزان التجارى للأدوية في 2018 إلى 24 مليار جنيه

دعاء حسني وأحمد صبرى قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء توقعت ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى للأدوية بحلول عام 2018 إلى نحو 24.3 مليار جنيه. وخلال كلمته التى ألقاها خلال ندوة صناعة الدواء في مصر اليوم أضاف أن ه

دعاء حسني وأحمد صبرى

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء توقعت ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى للأدوية بحلول عام 2018 إلى نحو 24.3 مليار جنيه.

وخلال كلمته التى ألقاها خلال ندوة صناعة الدواء في مصر اليوم أضاف أن هذا الارتفاع يعادل 123.6 % عن عام 2013 ويأتى ذلك نتيجة لزيادة قيمة الواردات التى لم يقابلها زيادة مماثلة فى قيمة الصادرات.

وأضاف الوكيل: “للأسف فمتوسط نسبة المواد الخام المصنعة محليا تتراوح من 15 إلى 20% فقط مما يجعل أسعار العملات وتكاليف الشحن وأسعار مدخلات الانتاج المستوردة عامل مؤثر على اقتصاديات الصناعة”.

كما تبلغ مديونيات القطاع العام وحده لدى الحكومة نحو 700 مليون جنيه، كما أن هناك 50 مصنعًا حديث الإنشاء مهددة بالإغلاق نتيجة سياسات التسجيل وصعوبة إجراءات الإفراج عن الخامات المستوردة، وفق الوكيل.