ارتفاع عجز الموازنة الكلي خلال 4 أشهر إلى 219.8 مليار جنيه (جراف)

ارتفع العجز الكلي للموازنة المصرية 3.07% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو-أكتوبر 2021)، مقارنة بـ 2.68% الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

نتيجة اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات

وبلغت قيمة العجز الكلي بالفترة المذكورة 219.8 مليار جنيه، نظير 171.3 مليار جنيه الفترة المماثلة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.

وجاء العجز في ظل فجوة بين الإيرادات والمصروفات، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 8.4%، مسجلة 311.3 مليار جنيه، والثانية بـ 16.6% مسجلة 530.7 مليار جنيه.