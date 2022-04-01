واصلت أسعار خامات الأعلاف انخفاضها في أسواق الجمعة 1-4-2022 وسجل طن الذرة الصفراءالأرجنتيني والبرازيلي تراجعا بنحو 220 جنيها ليسجل 7630 جنيها مقابل 7850جنيها -صب أرضه- .

وقال تجار أعلاف إن سعر الذرة الأوكراني 7430 جنيها مقابل 7530، وارتفعت أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46%بقيمة 300 جنيها مسجلا 11550جنيها مقابل 11250جنيها حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الاعلاف النهائية .

وأضاف تجار اعلاف أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44%ارتفع بقيمة 350 جنيها مسجلا 11150جنيها مقابل 10800جنيها ، و صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16300جنيها مقابل 15000 وصويا فول فات بذرة محلي 14500جنيها مقابل 14800.

وأكد التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15300جنيها مقابل 13000 جنيها ، وصويا هاي فات 43% بذرة محلي 13500جنيها مقابل 12900جنيها للطن .

ونوه التجار أن سعر كسب عباد +36% مستورد سجل 8800جنيها مقابل 8000 للطن -معبأ أرضه – وأرتفع دي ج دي جي DDGs الامريكي بقيمة 600جنيها ليسجل 9500جنيها مقابل 8900 جنيها، كما ارتفع سعر طن الردة المحلية إلى 5100جنيها مقابل 4700 جنيها .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد 18900جنيها مقابل 17500جنيها ،والجيلوتين المحلي 18600جنيها مقابل 17200 جنيها والجلوتوفيد المحلي 7200جنيها مقابل 7700 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة في تراجعت وسجل طن علف البادي 10400جنيها مقابل 11000جنيها ، وعلف نامي 10250جنيها، وعلف ناهي 10200جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيها .

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14٪سجل 8650جنيها ،وبياض 16٪سجل 8850جنيها، وبياض18 ٪ سجل 9050 جنيها.