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«ارتفاع طفيف يتواصل»..الصحة: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

وخروج 112 متعافيًا من المستشفيات
المال - خاص 12:42 ص, الخميس, 12 أغسطس 21 12:42 ص, الخميس, 12 أغسطس 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات وخروج 112 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233517 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 91 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

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وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 284966 من ضمنهم 233517 حالة تم شفاؤها، و 16597 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وبذلك يتواصل منذ أيام ارتفاع طفيف للغاية في معدلات الإصابة والوفاة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات وخروج 107 متعافين من المستشفيات.

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وأعلنت الوزارة الاثنين، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات وخروج 71 متعافيًا من المستشفيات.

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بقلم المال - خاص

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