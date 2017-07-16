ارتفاع طفيف لمتوسط شراء الدولار بالبنوك

هبة محمدأعلن البنك المركزي -على موقعه الإلكتروني- اليوم الأحد، أن متوسط شراء الدولار ارتفع بصورة طفيفة -بداية الأسبوع الجاري- بلغت قرش واحد إلى 17.8859 جنيه، مقابل 17.8722 جنيه، الخميس الماضي، كما سجل متوسط البيع 17.9859 جنيه بدلاً من 17.9893 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.كان بنك HSBC أول بنك يرفع س

هبة محمد

أعلن البنك المركزي -على موقعه الإلكتروني- اليوم الأحد، أن متوسط شراء الدولار ارتفع بصورة طفيفة -بداية الأسبوع الجاري- بلغت قرش واحد إلى 17.8859 جنيه، مقابل 17.8722 جنيه، الخميس الماضي، كما سجل متوسط البيع 17.9859 جنيه بدلاً من 17.9893 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

كان بنك HSBC أول بنك يرفع سعر بيع الدولار خلال تعاملات -الأربعاء الماضي- إلى 18 جنيهًا لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، ليتبعه عدد من البنوك على رأسهم بنك الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وسجل شراء الدولار لدى البنك الأهلي المصري 17.82 جنيه، و17.92 جنيه للبيع.

كما بلغ شراء الدولار في بنك مصر 17.84 جنيه و17.94 جنيه للبيع.

وعرض بنك القاهرة والعربي الأفريقي شراء الدولار عند 17.85 جنيه، و17.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار لدى بنك الإسكندرية 17.89 جنيه و17.99 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد 17.90 جنيه و18 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الشراء لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.94 جنيه، و18.02 جنيه للبيع.

وعرض بنك HSBC أعلى سعر للدولار عند 17.95 جنيه، و18.07 جنيه للبيع.

كان متوسط شراء الدولار بالبنوك بدأ الانخفاض أسفل 18 جنيهًا، الإثنين قبل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2017، إذ استقر خلال تلك الفترة عند مستوى أكثر من 18 جنيهًا، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.