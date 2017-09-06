ارتفاع طفيف لمؤشر العائد على أذون الخزانة الأسبوع الماضى

❐ صعود «المال IR» إلى %19.23 ❐ «المالية» تحصل على أكثر من 33 مليارًا عبر الطروحات بزيادة 6 مليارات على المطلوب هبة محمد ارتفع العائد على أذون الخزانة بصورة طفيفة على كل آجال أذون الخزانة باستثناء أجل 182 يوماً خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، مقابل تباين حركته فى الأسبوع ال

❐ صعود «المال IR» إلى %19.23

❐ «المالية» تحصل على أكثر من 33 مليارًا عبر الطروحات بزيادة 6 مليارات على المطلوب

هبة محمد

ارتفع العائد على أذون الخزانة بصورة طفيفة على كل آجال أذون الخزانة باستثناء أجل 182 يوماً خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، مقابل تباين حركته فى الأسبوع الماضى، والهبوط المتوالى خلال الأسابيع الخمسة السابقة للعطاءات التى يدشنها البنك المركزى لصالح وزارة المالية، بما انعكس على أداء مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليرتفع إلى %19.23 بدلاً من %19.17 الأسبوع قبل الماضى.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 32 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) إلى %19.379، وسجل أدنى عائد %18.5 وأعلى عائد %19.481، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 9 مليارات جنيه، بينما وافقت وزارة المالية على قبول 7.1 مليار جنيه بزيادة 655 مليون جنيه على القيمة المستهدف الحصول عليها البالغة 6.500 مليار جنيه.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 357 يوماً 31 نقطة أساس، ليبلغ %19.015، وسجل أدنى عائد %18 وأعلى عائد %19.2، وغطت البنوك العطاء 3 مرات قيمته بنحو 20.9 مليار جنيه عبر 357 طلباً، فيما تلقت وزارة المالية 177 عرضاً بقيمة 10.2 مليار جنيه بزيادة 3.2 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة قبل تدشين العطاء.

كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً 22 نقطة أساس، محققاً %19.229، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 13 مليار جنيه من خلال 303 طلبات، فيما حصلت وزارة المالية على 205 عروض بقيمة 7 مليارات جنيه.

فيما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً نقطتى أساس إلى %19.345، بعد تغطية البنوك للعطاء 1.9 مرة بقيمة 12.1 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 8.8 مليار جنيه، بزيادة 2.3 مليار جنيه عن القيمة المطلوب الحصول عليها.

وتشير بيانات البنك المركزى أن وزارة المالية حصلت على أكثر من 33 مليار جنيه عبر أذون الخزانة بزيادة 6 مليارات جنيه عن القيمة المطلوبة البالغة 27 مليار جنيه طلبتها وزارة المالية قبل بدء تدشين العطاءات.

أيضاً انخفض أداء متوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية، ليتراجع متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات 38 نقطة أساس، ليحقق %16.75، وغطت البنوك العطاء 2.7 مرة قيمته بأكثر من 2 مليار جنيه عبر 87 طلباً، بينما قبلت وزارة المالية عرضين فقط بقيمة 750 مليون جنيه.

كما انخفض متوسط العائد على سندات أجل 5 سنوات 25 نقطة ليصل إلى 16.749 وغطت البنوك العطاء 4.4 مرة بقيمة 3.2 مليار جنيه عبر 121 طلباً، حصلت منها وزارة المالية على 11 عرضاً بقيمة 750 مليون جنيه.

وخلال الأسبوع الحالى، تنوى وزارة المالية طرح أذون خزانة أجل 91، 182، 273 و364 يوماً بقيمة 24.250 مليار جنيه، وسندات خزانة حكومية بقيمة 1.750 مليار جنيه آجال 3 و7 سنوات.

فى سياق آخر، دشن البنك المركزى عطاءي للودائع المربوطة فى يوم واحد، وطرح عطاء للودائع ذات العائد المتغير يوم الثلاثاء الماضى بالتزامن مع تنظيم العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت فى موعده الأسبوعى، وأوضحت بيانات “المركزي” أنه اكتفى بتلك العطاءات ولم يطرح عطاء الودائع ذات العائد المتغير فى موعده الدورى يوم الأربعاء.

وأصدر “المركزي” مزاد الودائع متغيرة العائد بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 29 يوماً، وسجل متوسط العائد على العطاء %19.547 وأدنى عائد %19.43، ووصل أعلى عائد إلى %19.55، وتراجعت قيمة العروض المقدمة وعددها إلى 48.170 مليار جنيه عبر 61 طلباً، مقابل 51.575 مليار جنيه من خلال 76 عرضاً فى الأسبوع الماضى.

فيما قبل البنك المركزى 10 طلبات خلال الأسبوع الماضى بقيمة 30 مليار جنيه، مقارنة بقبول 57 عرضاً بقيمة 45 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

ودشن “المركزي” العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام بفائدة ثابتة %19.25، وقدمت البنوك 19.850 مليار جنيه لتغطيته عبر 14 طلباً.

واعتاد البنك المركزى تدشين عطاءين للودائع

المربوطة منذ 4 يوليو الماضى حتى يوم 18 من نفس الشهر، ليتوقف عن تلك الخطوة منذ ما يقرب من 6 عطاءات أى ما يزيد على 6 أسابيع ويصدر كل عطاء فى موعده الأسبوعى فقط.

وآلية الودائع المربوطة هى إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.