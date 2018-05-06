ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

مصطفى طلعتارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.29% ليصل إلى 17885 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل



مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.29% ليصل إلى 17885 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل 879 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنحو 0.12% إلى 2295 نقطة.

يذكر أن المؤشر الرئيسي قد فقد 530 نقطة، متراجعا 2.89% إلى مستوى 17833 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع السبعيني 1.49% ليسجل 879 نقطة، كما صعد المؤشر الاوسع نطاقا 0.07% ليصل إلى 2293 نقطة.

