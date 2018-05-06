بورصة وشركات

ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

مصطفى طلعتارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.29% ليصل إلى 17885 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل
10:49 ص, الأحد, 6 مايو 18 10:49 ص, الأحد, 6 مايو 18

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مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.29% ليصل إلى 17885 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل 879 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنحو 0.12% إلى 2295 نقطة.

يذكر أن المؤشر الرئيسي قد فقد 530 نقطة، متراجعا 2.89% إلى مستوى 17833 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع السبعيني 1.49% ليسجل 879 نقطة، كما صعد المؤشر الاوسع نطاقا 0.07% ليصل إلى 2293 نقطة.

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