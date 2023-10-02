ارتفاع طفيف للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 2-10-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 2-10-2023 وتراوحت الطماطم بين 12 جنيها إلى 16 جنيها بدلا من 15 جنيها، بحسب الجودة، والبطاطس 14 جنيها والكوسة 12 والخيار 10 جنيهًات، والبصل 25 جنيها والجزر 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والملوخية 3 جنيهات بسوق التجزئة طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 250 إلى 320 جنيها، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

ونوه التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 10 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 30 جنيهًا و40 جنيهًا، والفلفل الألوان 30 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والخيار البلدي 6.5 جنيه، والخيار الصوب 10جنيهًات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والثوم البلدي 40 جنيهًا للكيلو والثوم الصيني 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر البصل الأصفر 25 جنيهًا، والبصل الأحمر 25 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 20 جنيهًا، والكوسة 8.5 جنيه، إلي 12 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل البلدي 20 جنيهًا.

وألمحو إلى أن سعر الباذنجان الرومي 8.5 جنيه، والجزر 30 جنيها والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 25 جنيهًا، والعنب البناتي 20 جنيهًا، والعنب البلدي 12 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا والموز 12.5 إلى 20 جنيها، والعنب الأسود 35 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفواكه

وأضاف أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيهًا، والتفاح الأحمر 90 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 إلى 180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 200 جنيهوالخوخ 50 جنيهًا.

وذكر أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها، والبرقوق الأسود 20 جنيها إلى 50 جنيها، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 25 جنيهًا.

وأفاد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 30 إلى 80 جنيها والمشمش 40 و45 جنيها والبطيخ 70 جنيها للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 12 و25 جنيهًا.

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيها والتين 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 45 جنيها، والبلح السماني والأسود والرطب 10 جنيهات للكيلو.