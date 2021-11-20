ارتفاع طفيف للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 20-11-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تحركا اليوم السبت 20-11-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات ونصف إلى 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات أمس ، والخيار الصوب 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات ، البطاطس 8 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه، البصل الذهبي 4 جنيهات ، لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تأرجح ما بين 30 إلي 50 جنيها لوزن 20 كجم ، والقفص وزن 30 كجم 80 جنيها ، وسجل البصل الأحمر 3 جنيهات ونصف الجنيه ، والخيار ، والجزر 3.5 جنيه ، والليمون 4 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والكوسة 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر رابطة الخضار مثل البقدونس، الكسبرة، الشبت، أو الجرجير بنصف جنيه- قطاعي – والملوخية جنيهين للواحدة، والبسلة 12جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه، والخيار 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات إلي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحار الأحمر الصوب بـ 20 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات، والفلفل الألوان 16 جنيها، والفاصوليا 10 جنيهات ، البطاطس 9 جنيهات، والفلفل الرومي 5 إلي 7 جنيهات، والكرنب 10 جنيهات للواحدة ، والقرنبيط 5 إلى 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

و نوه التجار إلي أن الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات ، والباذنجان العروس 3.5 جنيه إلي 5 جنيهات، 6.5 جنيه، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 10 جنيهات، والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 6.5 جنيه إلي 7.5 جنيه ، الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها ، والبلح البرحي 35 جنيها، والتفاح الأخضر 25 جنيها إلي 30 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 10 جنيهات الكيوي 35 جنيها والافوكادو 40 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الرمان تراوح بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والتفاح الأصفر 30 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها ، والقشطة من 25 إلي 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 16 جنيها، والتفاح الأحمر 17.5 جنيه، الموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود ، وعنب كرمسون 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 15 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 10 جنيهات.

أسعار المانجو

وذكر التجار أن سعر كيلو المانجو بـ 35 جنيها للكيلو – حسب الجودة – والمانجو الفص بـ 80 جنيها ، والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ، والنعومي 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو الفونسو 45 جنيها، والمانجو دبشة 25 جنيها، والكمثرى 20 جنيها، والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات، واليوسفي 10 جنيهات.