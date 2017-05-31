ارتفاع طفيف للبورصة في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.25% ليصل إلى مستوى 13271.78 نقطة، مدعوماً بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب. على الجانب الآخر، إنخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 573.69 نقطة، وإمتد اله

مصطفى طلعت:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.25% ليصل إلى مستوى 13271.78 نقطة، مدعوماً بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

على الجانب الآخر، إنخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 573.69 نقطة، وإمتد الهبوط إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24% مستقرا عند مستوى 1366.6 نقطة.

يذكر أن المؤشر الرئيسي أغلق أمس مرتفعاً بنسبة 0.24% عند مستوى 13239 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 575 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.