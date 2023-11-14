ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بقيادة أسهم السيارات والموارد الأساسية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تقدم صورة أوضح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بعد صعود واسع النطاق في الجلسة السابقة.

وبجانب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش (8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث في منطقة اليورو عند الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 0.8 %، في حين قفزت أسهم الموارد الأساسية 1% بقيادة سهم شركة جلينكور الذي زاد 3.4 بالمئة.